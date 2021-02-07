Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin bu kez uyanık çıktı! Spor pozunu paylaşan Yasmin yorumları...
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin bu kez uyanık çıktı! Spor pozunu paylaşan Yasmin Erbil, Instagram'da yorumlarını sınırlandırdı. Babası Mehmet Ali Erbil'in sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği dönemde magazin gündeminden düşmeyen ve sosyal medyada tepki çeken Yasmin Erbil, Instagram'ı aktif kullanan ünlüler arasında. Son olarak annesi Nergis Kumbasar'dan elde edilen bilgiye göre oyunculuk üzerine eğitimler alan ve anne-babasının izinden gitmeye karar veren 25 yaşındaki Yasmin, bir erkek arkadaşı ile geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de yakalanmış ve "Pardon kimi çekiyorsunuz? Kime benzettiniz ki beni" diyerek gazetecileri atlatmaya çalışmıştı. Evinde spor yaparken çekildiği fotoğrafları paylaşan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, yorumları sınırlandırarak olumsuz eleştirileri bertaraf etti.
07.02.2021 17:50
- Son Güncelleme: 07.02.2021 18:17
UYANIK YASMİN!
Instagram'dan sık sık paylaşımda bulunan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, spor pozuyla takipçilerinin karşısına çıktı. Yorumları sınırlandırması ile dikkat çeken Yasmin, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de bir erkek arkadaşı ile görüntülenmiş ve gazetecileri atlatmaya çalışmıştı.
YASMİN ERBİL'İN GAZETECİLERİ ATLATMAYA ÇALIŞTI - HABER İÇİN TIKLA