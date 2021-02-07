Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin bu kez uyanık çıktı! Spor pozunu paylaşan Yasmin yorumları...

UYANIK YASMİN!

Instagram'dan sık sık paylaşımda bulunan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, spor pozuyla takipçilerinin karşısına çıktı. Yorumları sınırlandırması ile dikkat çeken Yasmin, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de bir erkek arkadaşı ile görüntülenmiş ve gazetecileri atlatmaya çalışmıştı.

YASMİN ERBİL'İN GAZETECİLERİ ATLATMAYA ÇALIŞTI - HABER İÇİN TIKLA