Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'i telefon kılıfı ele verdi! Kaçış taktiği işe yaramayan Yasmin Erbil bu kez de...

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'i telefon kılıfı ele verdi! Kaçış taktiği işe yaramayan Yasmin Erbi, bir erkek arkadaşıyla Arnavutköy'de görüntülendi. Gazetecileri karşısında gören Yasmin Erbil, yine kaçış taktiği uygulamaya çalıştı ancak bu kez tutmadı. Tedirgin olan Erbil, "Pardon kime benzettiniz ki beni" dedi. Muhabirlerin "Yasmin hanım inanmıyoruz" demesi üzerine kahkaha atan Yasmin Erbil, yanındaki kişinin sadece arkadaşı olduğunu ifade etti. Instagram pozlarıyla tepki çeken Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, geçtiğimiz aylarda sosyal medya fenomeni Ali Biçim'le görünmüş ve ardından da bir erkek arkadaşıyla görüntülenmiş ve verdiği yanıtla büyük tepki çekmişti.