Mehmet Ali Erbil'in kız kardeşi Yeşim Erbil'den bomba itiraf! "Abim beni cinsel içerikli filme götürdü, bakmıyormuş gibi..."
Mehmet Ali Erbil'in kız kardeşi Yeşim Erbil'den bomba bir itiraf geldi. Mehmet Ali Erbil'in kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, katıldığı bir YouTube programında kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Yeşim Erbil'in abisi Mehmet Ali Erbil'le ilgili anısı gündeme bomba gibi düştü. İşte Yeşim Erbil'in, "Annem abime 'Kardeşini sinemaya götür' dedi. Abim de beni yetişkin filme götürdü" itirafı ve yaşadıkları...
Mehmet Ali Erbil'in kız kardeşi Yeşim Erbil'den bomba bir itiraf geldi. Mehmet Ali Erbil'in kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil konuk olduğu YouTube programınnda kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Yeşim Erbil'in abisi Mehmet Ali Erbil'le ilgili anısı dinleyenleri şaşırttı. Yeşim Erbil abisiyle cinsel içerikli filme gittiğini ve yaşadıklarını anlattı.
"CİNSEL İÇERİKLİ FİLME GÖTÜRDÜ"
Yeşim Erbil "Eskiden Tan Sineması vardı. Orada yetişkin filmleri oynardı, seks filmi. Benim de canım sıkılmıştı. Annem de abime 'Kardeşini sinemaya götürüver' dedi. Abim de beni o filme götürdü. Öyle bir film olduğunu biliyor muydu bilmiyorum. Filmde çıplak bedenler var. Ben de bakmıyormuş gibi yaptım, utanıyorum abimden. Sonra çıktık, sevinçle babama sinemaya gittiğimizi söyledim. Babam Tan Sineması'na gittiğimizi duyunca 'Defol git' dedi. Beni yanından kovdu. İkizimizi de azarladı. O anımızı hiç unutamam" dedi.
Ardından "Ünlü olmayan erkekleri bile görmüyor muyuz sosyal medyadan? Abiminki göze batıyor. Ama o kadar göze batacak bir durum yok. Sanatçı olmayan kişiler de öyle artık. Birini beğeniyorsa bunu belli eder, üstüne gider. Diğer erkeklerin yaptığı şeyi yapar. Ama karşı taraf buna cevap vermedikten sonra ne yapacak? Üç kere yapar, geri durur" sözleriyle konuşmasına devam etti.
MEHMET ALİ ERBİL'İN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ
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Mehmet Ali Erbil ilk evliliğini 1980 yılında Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile yaptı ve 1982 yılında kızı Sezin dünyaya geldi. Kızının doğumundan sonra eşinden boşanan Mehmet Ali Erbil, 1985 yılında Muhsine Şehnaz ile ikinci kez evlendi ve yine 1985 yılında boşandı.