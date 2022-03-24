Mehmet Ali Erbil'in kız kardeşi Yeşim Erbil'den bomba itiraf! "Abim beni cinsel içerikli filme götürdü, bakmıyormuş gibi..."

Ardından "Ünlü olmayan erkekleri bile görmüyor muyuz sosyal medyadan? Abiminki göze batıyor. Ama o kadar göze batacak bir durum yok. Sanatçı olmayan kişiler de öyle artık. Birini beğeniyorsa bunu belli eder, üstüne gider. Diğer erkeklerin yaptığı şeyi yapar. Ama karşı taraf buna cevap vermedikten sonra ne yapacak? Üç kere yapar, geri durur" sözleriyle konuşmasına devam etti.