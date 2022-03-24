Hakan Ural'ın babası Selçuk Ural: "Acıları seviyoruz, Bergen'in yüzüne kezzap atılmasaydı..."
Hakan Ural'ın babası Selçuk Ural açıklamaları ile gündme bomba gibi düştü. "Acıları seviyoruz, Bergen'in yüzüne kezzap atılmasaydı konuşulmazdı" diyen Selçuk Ural, Bergen'in hayatının film olmasını eleştirdi. Bergen ismiyle tanınan sanatçı Belgin Sarılmışer'in hayatı acılarla dolu. Ekim 1982'de yüzüne kezzap atıldı, Ağustos 1989'da ise boşandığı eşi Halis Serbest tarafından henüz 30 yaşındayken kurşunlanarak öldürüldü. Farah Zeynep Abdullah'ın başrolde yer aldığı 'Acıların kadını' lakaplı Bergen filmi hakkında konuşan Hakan Ural'ın babası Selçuk Ural, bakın neler söyledi.
"BERGEN'İN YÜZÜNE KEZZAP ATILMASAYDI..."
Hakan Ural'ın babası Selçuk Ural, Bergen filmiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 77 yaşındaki usta sanatçı Selçuk Ural, önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Ural, gişe rekoru kıran Bergen filmi hakkında düşüncelerini dile getirdi.
"ONLARIN FİLMİ YAPILMADI"
Bergen'in hayatının film yapılmasını doğru bulmadığını ifade eden Selçuk Ural, dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Ural, "Bergen'in bir tane şarkısını sorsam söyleyebilir misiniz? Peki Barış Manço'nun, Cem Karaca'nın kaç şarkısını söylersiniz? Onların filmi yapılmadı. Türkiye'de şöhret skandal üstünü kurulmuş. Bir Barış Manço'nun Tanju Okan'ın filmi yapılmıyor. Bunlar yüzlerce şarkı üreten insanlar ama Bergen'in filmi yapılıyor. Bir Cem Karaca filmi yapın. Filozof bunlar..." ifadelerini kullandı.
"ACILARI SEVİYORUZ"
"Bergen'in yüzüne kezzap atılmasaydı ismi geçmezdi." diyen Selçuk Ural, "Acıları seviyoruz. Bergen'in filmi yapıldı. Müslüm Gürses'in filmi yapıldı. Niye Barış Manço'nun, Tanju Okan'ın, Cem Karaca'nın daha nicelerinin filmi yapılmadı? Bir tanesinin 10 tane albümü var, bir tanesinin 110 tane albümü var.
"KÜLOTLA KOŞARSAM OLUR"
Ben şahsen 37 tane 45'lik, 9-10 tane longplay, 10 tane kaset, 10 tane CD'si olan adamım. Benim de filmim yapılmayacak. Çıkıp, şurada külotla bir gün koşarsam ertesi gün gündem değişir ve benim de filmimi yaparlar. Gerçekler maalesef bunlar. Adam, 'Uzaya gittim' dedi, bir anda şöhret oldu. Bu ülkede sanatçı olmayacaksın!" diye konuştu.
"YANIK BÖLGESİNİ ZIMPARALADIM GÖZ YUVASI YAPTIM AMA..."
Bergen'in doktorundan iç sızlatan sözler geçtiğimiz günlerde canlı yayında geldi. Bir magazin programına konuk olan Bergen'in doktoru Onur Erol, açıklamaları ile dikkat çekti.
Erol, ünlü şarkıcının kendisine tedaviye geldiğindeki halini ve Bergen'in psikolojisi hakkında önemli bilgileri paylaştı.