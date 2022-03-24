Hakan Ural'ın babası Selçuk Ural: "Acıları seviyoruz, Bergen'in yüzüne kezzap atılmasaydı..."

"KÜLOTLA KOŞARSAM OLUR"

Ben şahsen 37 tane 45'lik, 9-10 tane longplay, 10 tane kaset, 10 tane CD'si olan adamım. Benim de filmim yapılmayacak. Çıkıp, şurada külotla bir gün koşarsam ertesi gün gündem değişir ve benim de filmimi yaparlar. Gerçekler maalesef bunlar. Adam, 'Uzaya gittim' dedi, bir anda şöhret oldu. Bu ülkede sanatçı olmayacaksın!" diye konuştu.