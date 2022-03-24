İrem Derici - Cem Belevi aşkı bitti! Tatil ayrılık getirdi sinkaflı cümlelerin olduğu paylaşım ağızları açık bıraktı: "Cem'e mi bu sözler?"
İrem Derici - Cem Belevi aşkı bitti! Tatil ayrılık getirdi sinkaflı cümlelerin olduğu paylaşım ağızları açık bıraktı. İlişkilerine ikinci şans vererek birlikteliklerini doludizgin sürdüren Cem Belevi ve İrem Derici'den kötü haber geldi. Birbirlerine aşklarını haykıran ikili çıktıkları Amsterdam tatilinde yollarını ayırmaya karar verdi. Sosyal medyada birbirlerini silen İrem ile Cem'in ayrılık nedeni merak konusu olurken, İrem Derici'nin Instagram paylaşımı herkesi şaşkına çevirdi, "Bu sözler Cem'e mi?" yorumları yağdı.
24.03.2022 12:56 - Son Güncelleme: 24.03.2022 13:00
İREM DERİCİ - CEM BELEVİ AŞKI BİTTİ!
Tatil ayrılık getirdi sinkaflı cümlelerin olduğu paylaşım ağızları açık bıraktı. Kendisi gibi şarkıcı Cem Belevi ile aşk yaşayan İrem Derici, aldatılınca ilişkisine son vermişti.
İhaneti affeden Derici, Cem Belevi'ye ikinci bir şans vermiş ve beraber Hollanda'ya gitmişlerdi. Belevi ile Amsterdam sokaklarında el ele gezen Derici, o anları takipçileriyle paylaşıp, çok mutlu olduğunu dile getirmişti.
"CEM'E Mİ BU SÖZLER?"
Derici, sosyal medya hesabından valizsiz kaldığını duyurdu. Amsterdam'ı terk edip Türkiye'ye döndüğü tahmin edilen Belevi'nin, İrem Derici'nin valizini alıp gittiği iddia edildi.