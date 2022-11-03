Heidi Klum Cadılar Bayramı'nda solucan kostümü giymişti... Tuvalete gitmek için soyundu çırılçıplak kalakaldı görenler şaşkına döndü
Heidi Klum Cadılar Bayramı'nda solucan olmuştu, olay görüntü! Tuvalete gitmek için kostümü komple çıkardı çırılçıplak kalakaldı. Dünyaca ünlü manken Heidi Klum, Cadılar Bayramı'nda giydiği solucan kostümüyle gündemden düşmüyor. Cadılar Bayramı'nda giydiği solucan kostümü hala akıllarda olan ünlü yıldız, şimdi de çıplak fotoğrafını paylaşmasıyla hayranlarını büyük şaşkınlığa uğrattı. Heidi Klum'un Instagram'dan paylaştığı çıplak hali yorum yağmuruna tutuldu. "Tuvaleti nasıl kullanmayı düşünüyorsunuz?" sorusuna atıfta bulunarak, "Birçok şeyi çıkarmam gerekiyor. Tuvalete gitmem gerektiğinde, bunu bir şekilde yapmam gerekecek" dedi.
03.11.2022 12:55 - Son Güncelleme: 03.11.2022 12:55
Heidi Klum Cadılar Bayramı'nda solucan kostümü giymişti... Tuvalete gitmek için soyundu çırılçıplak kalakaldı, görenler şaşkına döndü.
Alman manken, oyuncu ve sunucu Heidi Klum, Cadılar Bayramı etkinliğinde giydiği solucan kostümü nedeniyle günlerce konuşulmuştu. 49 yaşındaki Klum, bu sefer bambaşka bir olayla gündemde.