Vav TV İzle
Haberler Magazin Heidi Klum Cadılar Bayramı'nda solucan kostümü giymişti... Tuvalete gitmek için soyundu çırılçıplak kalakaldı görenler şaşkına döndü

Heidi Klum Cadılar Bayramı'nda solucan kostümü giymişti... Tuvalete gitmek için soyundu çırılçıplak kalakaldı görenler şaşkına döndü

Heidi Klum Cadılar Bayramı'nda solucan olmuştu, olay görüntü! Tuvalete gitmek için kostümü komple çıkardı çırılçıplak kalakaldı. Dünyaca ünlü manken Heidi Klum, Cadılar Bayramı'nda giydiği solucan kostümüyle gündemden düşmüyor. Cadılar Bayramı'nda giydiği solucan kostümü hala akıllarda olan ünlü yıldız, şimdi de çıplak fotoğrafını paylaşmasıyla hayranlarını büyük şaşkınlığa uğrattı. Heidi Klum'un Instagram'dan paylaştığı çıplak hali yorum yağmuruna tutuldu. "Tuvaleti nasıl kullanmayı düşünüyorsunuz?" sorusuna atıfta bulunarak, "Birçok şeyi çıkarmam gerekiyor. Tuvalete gitmem gerektiğinde, bunu bir şekilde yapmam gerekecek" dedi.

03.11.2022 12:55 - Son Güncelleme: 03.11.2022 12:55
Heidi Klum Cadılar Bayramı’nda solucan kostümü giymişti... Tuvalete gitmek için soyundu çırılçıplak kalakaldı görenler şaşkına döndü

Heidi Klum Cadılar Bayramı'nda solucan kostümü giymişti... Tuvalete gitmek için soyundu çırılçıplak kalakaldı, görenler şaşkına döndü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Heidi Klum Cadılar Bayramı’nda solucan kostümü giymişti... Tuvalete gitmek için soyundu çırılçıplak kalakaldı görenler şaşkına döndü

Alman manken, oyuncu ve sunucu Heidi Klum, Cadılar Bayramı etkinliğinde giydiği solucan kostümü nedeniyle günlerce konuşulmuştu. 49 yaşındaki Klum, bu sefer bambaşka bir olayla gündemde.

Heidi Klum Cadılar Bayramı’nda solucan kostümü giymişti... Tuvalete gitmek için soyundu çırılçıplak kalakaldı görenler şaşkına döndü

ÇIPLAK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Dünyaca ünlü model, sosyal medya hesabından solucan kostümüne girdiği sıradaki çıplak görüntüsünü paylaştı.

Heidi Klum Cadılar Bayramı’nda solucan kostümü giymişti... Tuvalete gitmek için soyundu çırılçıplak kalakaldı görenler şaşkına döndü

Klum'un paylaşımları, sosyal medyadaki takipçilerini de büyük şaşkınlığa uğrattı.

Heidi Klum Cadılar Bayramı’nda solucan kostümü giymişti... Tuvalete gitmek için soyundu çırılçıplak kalakaldı görenler şaşkına döndü

Klum'un fotoğrafına kısa süre içerisinde yorum yağmuruna tutuldu.

SON DAKİKA