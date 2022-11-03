Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'la ilgili ifade verdi! Darp davasında ikinci perde: "Üstümü başımı paraladı, çocuğun kafasını..."

"Bunu yapmaması gerektiğini ve çocuğu hazırlamasını istedim. Çocuğu yere bırakan Feyza Aktan, daha da sinirlenerek bana şiddetli bir şekilde saldırmaya başladı. Ardından orada kameraların olduğunu anladı ve benim de kendisine saldırmam için üstüme daha da gelerek beni tahrik etmeye başladı. Üstümü başımı parçalayan Feyza Aktan'ın bu durumunu oğlum görmeye başladı ve 'baba' dedi. O sırada Feyza, içeri alayım derken çocuğun kafasını kapıya çarptı. Sonra tekrar dışarı çıkan Feyza, 'Bana kameraların önünde şov yapma' diye bağırarak kendisi kameraların önünde kendisini illegalleştirmeye çalıştı."