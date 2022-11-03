Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'la ilgili ifade verdi! Darp davasında ikinci perde: "Üstümü başımı paraladı, çocuğun kafasını..."
Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'la ilgili ifade verdi! Darp davasında ikinci perde... Feyza Aktan'ın, olaylı şekilde boşandığı eski eşi ve oğlu Kuzey'in babası Özcan Deniz'i darp ettiği iddiasıyla 'kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından yargılanmasına başlandı. Duruşmada beyanda bulunan ünlü şarkıcı, "Amacım tamamen Feyza Aktan'ın şiddetle ilgili durumunu törpülemek ve bunun suç olduğunu anlamasını sağlamaktır" dedi. İşte detaylar...
"ÜSTÜMÜ BAŞIMI PARALADI, ÇOCUĞUN KAFASINI..."
Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'la ilgili ifade verdi! Darp davasında ikinci perde...
Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'ın, çocuğunu almaya gittiği sırada Deniz'e tokat attığı ve tişörtünü yırttığı iddiasıyla iki ayrı suçtan yargılanmasına başlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki Özcan Deniz ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Feyza Aktan ile Eda Aktan duruşmaya katılmazken, avukatları ise duruşmaya katıldı.
"ÇOCUĞUMU ALMAK VE BU KONUYU KONUŞMAK İÇİN EVE GİTTİM"
Duruşmada beyanda bulunan müşteki Özcan Deniz, "Olay tarihinde oğlumun velayet günü kanunen bendeydi. Çocuğum anaokuluna gidiyordu. Feyza Aktan, çocuğun okula gitmesiyle ilgili sorun çıkartıyordu. O gün okuldan aradılar ve oğlum Kuzey'in okula gelmediğini söylediler. Ben de hem çocuğumu almak hem de bu konuyu konuşmak için eve gittim. Bana 'bekle' dediler. Yarım saat sonra çocuk hazırlanmamıştı. Ben de Feyza'ya çocuğun neden hazır olmadığını sordum" şeklinde konuştu.
"DAHA DA SİNİRLENDİ, ŞİDDETLİ BİR ŞEKİLDE SALDIRMAYA BAŞLADI"
O sırada sanık Feyza Aktan'ın öfkelenerek elini tırnaklarıyla çizdiğini söyleyen şarkıcı, beyanının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Bunu yapmaması gerektiğini ve çocuğu hazırlamasını istedim. Çocuğu yere bırakan Feyza Aktan, daha da sinirlenerek bana şiddetli bir şekilde saldırmaya başladı. Ardından orada kameraların olduğunu anladı ve benim de kendisine saldırmam için üstüme daha da gelerek beni tahrik etmeye başladı. Üstümü başımı parçalayan Feyza Aktan'ın bu durumunu oğlum görmeye başladı ve 'baba' dedi. O sırada Feyza, içeri alayım derken çocuğun kafasını kapıya çarptı. Sonra tekrar dışarı çıkan Feyza, 'Bana kameraların önünde şov yapma' diye bağırarak kendisi kameraların önünde kendisini illegalleştirmeye çalıştı."