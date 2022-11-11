Mehmet Ali Erbil'i Kadıköy meydanında görenlerin ağzı açık kaldı: "Hali içler acısı" Suskunluğunu bozdu! İşin aslı ortaya çıktı

Öte yandan bazı görüntüleri gören bazı hayranları, şovmenin sağlık durumu için endişe etti. Bunun üzerine Erbil, sosyal medyadan da yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi.Erbil'in "Sete devam" ifadeleri de dikkat çekti.