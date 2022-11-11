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Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil'i Kadıköy meydanında görenlerin ağzı açık kaldı: "Hali içler acısı" Suskunluğunu bozdu! İşin aslı ortaya çıktı

Mehmet Ali Erbil'i Kadıköy meydanında görenlerin ağzı açık kaldı: "Hali içler acısı" Suskunluğunu bozdu! İşin aslı ortaya çıktı

Mehmet Ali Erbil TikTok'a girdiği günden beri gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde TikTok'ta ünlü futbolcu Ronaldo ile konuştuğunu sanan Erbil, bu kez herkesi şaşkına çeviren bir başka görüntüyle gündeme geldi. Kadıköy meydanında yalın ayak görüntülenen Erbil'in TikTok için bunu yaptığı düşünüldü. Erbil ise sosyal medyaya bomba gibi düşen görüntünün ardından suskunluğunu bozdu. Ünlü şovmen Kadıköy medyanında bakın neden yalın ayakmış...

11.11.2022 14:38 - Son Güncelleme: 12.11.2022 00:47
Mehmet Ali Erbil’i Kadıköy meydanında görenlerin ağzı açık kaldı: Hali içler acısı Suskunluğunu bozdu! İşin aslı ortaya çıktı

"HALİ İÇLER ACISI"

Mehmet Ali Erbil'i Kadıköy meydanında görenlerin ağzı açık kaldı! Erbil hakkında, "Hali içler acısı" yorumları yapıldı.

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Mehmet Ali Erbil’i Kadıköy meydanında görenlerin ağzı açık kaldı: Hali içler acısı Suskunluğunu bozdu! İşin aslı ortaya çıktı

Erbil; dilini çıkartarak yaptığı garip hareketlerle, TikTok kullanıcılarıyla girdiği polemiklerle dikkatleri üstüne çekerken bu kez Kadıköy'de perişan bir halde görüntülendi.

Mehmet Ali Erbil’i Kadıköy meydanında görenlerin ağzı açık kaldı: Hali içler acısı Suskunluğunu bozdu! İşin aslı ortaya çıktı

TikTok çekmek için kendini yalın ayak sokağa attığı düşünülen Mehmet Ali Erbil'i pijamalarıyla görenler, "Mehmet Ali Erbil, TikTok için daha neler yapacak?" , "Hali içler aıcısı" yorumları yaptı.

Mehmet Ali Erbil’i Kadıköy meydanında görenlerin ağzı açık kaldı: Hali içler acısı Suskunluğunu bozdu! İşin aslı ortaya çıktı

İşte Mehmet Ali Erbil'in şoke eden hali...

Mehmet Ali Erbil’i Kadıköy meydanında görenlerin ağzı açık kaldı: Hali içler acısı Suskunluğunu bozdu! İşin aslı ortaya çıktı

Öte yandan bazı görüntüleri gören bazı hayranları, şovmenin sağlık durumu için endişe etti. Bunun üzerine Erbil, sosyal medyadan da yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi.Erbil'in "Sete devam" ifadeleri de dikkat çekti.

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