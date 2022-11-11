Didem Soydan frikik verdi sosyal medyanın diline düştü! Olay görüntü ortalığı yıktı geçti: "Var mı yok mu?"
Didem Soydan frikik verdi sosyal medyanın diline düştü! Olay görüntü ortalığı yıktı geçti. Sosyal medyayı aktif kullanan ve paylaşımlarıyla dikkat çeken Didem Soydan derin yırtmaçla verdiği frikik ile adından herkesi şaşkına çevirdi. Didem Soydan'ın frikikli karesi sosyal medyayı ikiye böldü. Kimisi altında iç çamaşırı olduğunu söylerken kimisi aksini savundu. İşte o kare...
11.11.2022 16:25 - Son Güncelleme: 11.11.2022 16:31
"VAR MI YOK MU?"
Didem Soydan frikik verdi sosyal medyanın diline düştü! Olay görüntü ortalığı yıktı geçti.
En son yakışıklı oyuncu Burak Deniz'le yaşadığı aşkla adından söz ettiren ünlü model Didem Soydan Instagram paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti.
Soydan'ın takipçilerini ikiye bölen paylaşımda, bir kesim Didem Soydan'ın iç çamaşırı giymediğini iddia etse de pek çoğu bunu yalanladı.