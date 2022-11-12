Eski sevgilisi Halil İbrahim Ceyhan ile... Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’nun bu ilk gelinlik giyişi değil! Meğer daha önce de evlenmiş!

Show TV'de ekrana gelen, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti bu akşam 3. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. İlk bölümünden itibaren ilgi ile izlenen dizi kısa sürede geniş izleyici kitlesine ulaştı. Dizinin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu rol gereği yeni bölümde gelinlik giydi. Türkoğlu'nun bu ilk gelinlik giyişi değil! Meğer daha önce eski sevgilisi Halil İbrahim Ceyhan ile rol gereği evlenmiş! İşte detaylar...