Eski sevgilisi Halil İbrahim Ceyhan ile... Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun bu ilk gelinlik giyişi değil! Meğer daha önce de evlenmiş!
Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veren oyuncu Sıla Türkoğlu hakkındaki o gerçek şaşırttı! Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizisi 3. bölümüyle bu akşam Show TV'de ekrana gelecek.
Show TV'de ekrana gelen, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti bu akşam 3. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. İlk bölümünden itibaren ilgi ile izlenen dizi kısa sürede geniş izleyici kitlesine ulaştı. Dizinin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu rol gereği yeni bölümde gelinlik giydi. Türkoğlu'nun bu ilk gelinlik giyişi değil! Meğer daha önce eski sevgilisi Halil İbrahim Ceyhan ile rol gereği evlenmiş! İşte detaylar...
Düğünde farklı aile kültürlerinden gelen bir takım zorluklar yaşanacak, ancak en büyük sürprizi Doğa'nın babası ve yeni nişanlısı yapacaktır. Yeni bölüm merakla beklenirken 23 yaşındaki oyuncu Sıla Türkoğlu eski dizisiyle gündeme geldi.
OLAYLI VEDA!
Ünlü oyuncu daha önce Emanet adlı dizide rol almıştı. Emanet dizisinde Seher karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, sevilen yapımdan olaylı bir şekilde ayrılmıştı.