Mehmet Ali Erbil’den Yiğit Poyraz itirafı! “Hırsız damat istemem” Hırsızlık yapan müstakbel damadı Survivor Yiğit için bakın neler söyledi

' Survivor All Star 2024'ün iddialı isimlerinden Yiğit Poyraz , Dominik'te gizlice bir eve girerek bir çuvala yiyecek doldurup yarışmacı arkadaşlarının yanına geri dönmüştü.

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Acun Ilıcalı, "Bugüne kadar aklımı hayalini durduran, böyle bir şey nasıl olur diyeceğim bir olay" sözleriyle Yiğit Poyraz'ın yaptığı ihlali açıklamış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Poyraz dere kenarındaki kamptan çıkarak ciddi bir mesafe alıp, medeniyetin olduğu bölgelere doğru gidip; prodüksiyonu geçtim, prodüksiyonun malzemelerini geçtim, bir Dominik vatandaşının evine girdi.