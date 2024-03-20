Mehmet Ali Erbil’den Yiğit Poyraz itirafı! “Hırsız damat istemem” Hırsızlık yapan müstakbel damadı Survivor Yiğit için bakın neler söyledi

Survivor All Star 2024'te yarışan Yiğit Poyraz, Dominik'te gizlice bir eve girerek bir çuvala yiyecek doldurup yarışmacı arkadaşlarının yanına geri dönmüştü. Ağızları açık bırakan olay Acun Ilıcalı'nın açıklamasıyla ortaya çıkarken Mehmet Ali Erbil, kızı Yasmin Erbil'le aşk yaşayan Yiğit Poyraz'ın arkasında durmuştu. Erbil'den yeni bir açıklama geldi. Bu kez "Hırsız damat istemem" diyen Erbil bakın neler söyledi.
'Survivor All Star 2024'ün iddialı isimlerinden Yiğit Poyraz, Dominik'te gizlice bir eve girerek bir çuvala yiyecek doldurup yarışmacı arkadaşlarının yanına geri dönmüştü.
Acun Ilıcalı, "Bugüne kadar aklımı hayalini durduran, böyle bir şey nasıl olur diyeceğim bir olay" sözleriyle Yiğit Poyraz'ın yaptığı ihlali açıklamış ve şu ifadeleri kullanmıştı:
"Poyraz dere kenarındaki kamptan çıkarak ciddi bir mesafe alıp, medeniyetin olduğu bölgelere doğru gidip; prodüksiyonu geçtim, prodüksiyonun malzemelerini geçtim, bir Dominik vatandaşının evine girdi.
Eve bildiğiniz çuvalla falan giriyor. Yanlış anlamayın adam Dominik'li. Ev normal şartlarda silahlı güvenliklerle de korunan bir ev.