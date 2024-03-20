Hande Erçel ilk kez açıkladı! ‘İstenmeyen gelin’ iddialarına net yanıt! Gözler Hakan Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı’ya çevrildi

Arzu Sabancı ve Ömer Sabancı'nın oğlu Hakan Sabancı ile 1,5 yıl önce aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel, 'istenmeyen gelin' iddialarıyla gündem olmuştu. Levent'deki menajerlik ofisinden çıkarken objektiflere takılan Erçel, söz konusu iddialar hakkında ilk kez konuştu. Konuyla ilgili net bir açıklama yapan Erçel'in sözlerinin ardından gözler Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'ya çevrildi. İşte o açıklama...