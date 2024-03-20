Hande Erçel ilk kez açıkladı! ‘İstenmeyen gelin’ iddialarına net yanıt! Gözler Hakan Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı’ya çevrildi

Arzu Sabancı ve Ömer Sabancı'nın oğlu Hakan Sabancı ile 1,5 yıl önce aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel, 'istenmeyen gelin' iddialarıyla gündem olmuştu. Levent'deki menajerlik ofisinden çıkarken objektiflere takılan Erçel, söz konusu iddialar hakkında ilk kez konuştu. Konuyla ilgili net bir açıklama yapan Erçel'in sözlerinin ardından gözler Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'ya çevrildi. İşte o açıklama...
Güneşin Kızları, Halka, Sen Çal Kapımı, Aşk Laftan Anlamaz, Siyah İnci gibi projelerde yer alan Hande Erçel, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Mehmet Dinçerler, Kaan Yıldırım, Kerem Bürsin, Murat Dalkılıç gibi popüler isimlerle aşk yaşayan Erçel, son olarak gönlünü Arzu Sabancı ve Ömer Sabancı'nın oğlu Hakan Sabancı'ya kaptırdı.
Sabancı ile 1,5 yıldır mutlu bir beraberlik sürdüren ünlü oyuncu, 'istenmeyen gelin' iddialarıyla ise uzun bir süre magazin gündeminde yer aldı.