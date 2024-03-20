Yalı Çapkını'nından ayrılacağı konuşuluyordu! Emre Altuğ’un yeğeniyle benzerliğine bakın! Çağla Şıkel'in eski eşinin ikizi sanki...

Emre Altuğ, ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel ile 2008 yılında nikah masasına oturdu. İki ünlü ismin büyük bir sevgiyle başlayan evliliği, 2015 yılında sona erdi. Günümüzde, Emre Altuğ "Yalı Çapkını" dizisinde canlandırdığı Orhan karakteriyle adından söz ettiriyor. Rolüyle sıkça gündeme gelen Altuğ, son olarak yeğeniyle çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak dikkat çekti. Paylaşılan fotoğrafta, amca ve yeğenin arasındaki fiziksel benzerlik gözlerden kaçmadı. İşte, Emre Altuğ ve yeğeninin göze çarpan benzerliği üzerine detaylar!
Ünlü şarkıcı Emre Altuğ, Orhan karakteriyle şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Diren Polatoğulları gibi sevilen isimlerle boy gösteriyor.
Emre Altuğ ve ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel ile 2008 tarihinde dünyaevine girdi.
Ancak büyük bir aşkla evlenen iki ünlü isim, 2015 yılında yollarını ayırdı.