Yalı Çapkını'nından ayrılacağı konuşuluyordu! Emre Altuğ’un yeğeniyle benzerliğine bakın! Çağla Şıkel'in eski eşinin ikizi sanki...

Emre Altuğ, ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel ile 2008 yılında nikah masasına oturdu. İki ünlü ismin büyük bir sevgiyle başlayan evliliği, 2015 yılında sona erdi. Günümüzde, Emre Altuğ "Yalı Çapkını" dizisinde canlandırdığı Orhan karakteriyle adından söz ettiriyor. Rolüyle sıkça gündeme gelen Altuğ, son olarak yeğeniyle çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak dikkat çekti. Paylaşılan fotoğrafta, amca ve yeğenin arasındaki fiziksel benzerlik gözlerden kaçmadı. İşte, Emre Altuğ ve yeğeninin göze çarpan benzerliği üzerine detaylar!