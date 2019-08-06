Mehmet Ali Erbil'den şok eden karar! Bakın ne yapacak...
Mehmet Ali Erbil, evinde geçirdiği kaza nedeniyle 8,5 ay tedavi gördüğü hastaneden geçtiğimiz ay taburcu oldu. Evinin banyosunda düşerek kaburgalarını kıran, kırıklardan bazılarının akciğer zarına batmasıyla yoğun bakıma kaldırılan ve kaçış sendromu hastalığının nüksetmesiyle, 258 gün hastanede yatan Mehmet Ali Erbil, Kurban Bayramı'nda sahneye çıkacağını açıkladı.
06.08.2019 09:35
- Son Güncelleme: 06.08.2019 09:41
Mehmet Ali Erbil, bir yıl sonra sahnelere geri dönüyor. Evindeki banyoda geçirdiği kaza sonucu kaburgalarında kırık oluşan ve 'Kaçış Sendromu' hastalığını nedeniyle, 258 gün kaldığı hastaneden, geçtiğimiz ay taburcu olan komedyen, Kurban Bayramı'nda Kıbrıs'ta bir otelde sevenlerinin karşısına çıkacak.
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