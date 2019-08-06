Mehmet Ali Erbil'den şok eden karar! Bakın ne yapacak...

Mehmet Ali Erbil, bir yıl sonra sahnelere geri dönüyor. Evindeki banyoda geçirdiği kaza sonucu kaburgalarında kırık oluşan ve 'Kaçış Sendromu' hastalığını nedeniyle, 258 gün kaldığı hastaneden, geçtiğimiz ay taburcu olan komedyen, Kurban Bayramı'nda Kıbrıs'ta bir otelde sevenlerinin karşısına çıkacak.

