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Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar tanınmaz halde! Son hali şaşkına çevirdi

Hepimiz onu Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar tanıdık... Şimdi ise Helin Avşar'ın eski halinden eser kalmadı. Geçirdiği estetik operasyonlar sonrasında son haliyle ağızları açık bırakan Helin Avşar'ın fotoğraflarına binlerce yorum yağdı. Büyük bir değişim geçiren Helin Avşar'ın Almanya'da 4 estetik operasyon geçirdiği konuşuluyor. İşte başta Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar olmak üzere ünlülerin estetikli ve estetiksiz halleri.

06.08.2019 09:29 - Son Güncelleme: 06.08.2019 09:38
Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar tanınmaz halde! Son hali şaşkına çevirdi

Magazin dünyasının ünlü ismi Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'ı artık görünce tanıyamayabilirsiniz.

Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar tanınmaz halde! Son hali şaşkına çevirdi

Helin Avşar son haliyle takipçilerinin ağzını açık bıraktı. Avşar'ın birçok takipçisi sosyetik güzeli tanımakta güçlük çekti.

Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar tanınmaz halde! Son hali şaşkına çevirdi

Helin Avşar'ın geçirdiği estetik operasyonları sonucunda bambaşka biri olduğunu söyleyen bir takipçisi, "Estetik operasyonları yaramamış. Gerçekten güzelliğinden eser kalmamış." yorumunu yaptı.

İşte başta Helin Avşar olmak üzere ünlülerin öncesi ve sonrası

Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar tanınmaz halde! Son hali şaşkına çevirdi
Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar tanınmaz halde! Son hali şaşkına çevirdi
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