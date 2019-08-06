Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar tanınmaz halde! Son hali şaşkına çevirdi
Hepimiz onu Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar tanıdık... Şimdi ise Helin Avşar'ın eski halinden eser kalmadı. Geçirdiği estetik operasyonlar sonrasında son haliyle ağızları açık bırakan Helin Avşar'ın fotoğraflarına binlerce yorum yağdı. Büyük bir değişim geçiren Helin Avşar'ın Almanya'da 4 estetik operasyon geçirdiği konuşuluyor. İşte başta Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar olmak üzere ünlülerin estetikli ve estetiksiz halleri.
06.08.2019 09:29
- Son Güncelleme: 06.08.2019 09:38
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