Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar tanınmaz halde! Son hali şaşkına çevirdi

Helin Avşar'ın geçirdiği estetik operasyonları sonucunda bambaşka biri olduğunu söyleyen bir takipçisi, "Estetik operasyonları yaramamış. Gerçekten güzelliğinden eser kalmamış." yorumunu yaptı.

İşte başta Helin Avşar olmak üzere ünlülerin öncesi ve sonrası