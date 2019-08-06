Reynmen'in eski sevgilisinden şok sözler: Onda daha ne cevherler var! Reynmen'in sevgilisi kim?
Reynmen adıyla tanınan Yusuf Aktaş, son günlerin tartışmasız en çok konuşulan ismi olarak her yerde karşımıza çıkıyor. Ela şarkısıyla gündem olan ve Hadise'nin videosuyla daha çok konuşulan Reynmen'in eski sevgilisinin Bahar Şahin olduğunu öğrenenler şok oldu. Bahar Şahin, geçtiğimiz gün bir arkadaşının köpeğini gezdirirken objektiflere yakalandı. Bahar Şahin'e bir zamanlar birliktelik yaşadığı Reynmen hakkında sorular soruldu. Ünlü oyuncu Reynmen hakkında ilk kez konuştu. İşte Bahar Şahin'in Reynmen açıklaması...
Reynmen'in eski sevgilisi Bahar Şahin ilk kez konuştu. Son dönemlerde yaptığı şarkılarla adından sıkça söz ettiren Reynmen, bir dönem Zalim İstanbul' dizisinde Ceren karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Bahar Şahin'le birliktelik yaşamıştı. Nişantaşı'nda görüntülenen Şahin, eski sevgilisi Reynmen hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"ONDA DAHA NE CEVHERLER VAR"
Bir arkadaşının köpeğini gezintiye çıkardığını söyleyen Şahin, eski sevgilisi olan ve son zamanlarda en çok konuşulan isimlerin başında gelen Reynmen hakkındaki sorulara "Evet Reynmen ile bir dönem birlikteliğimiz vardı. Reynmen bence çok başarılı. Şarkılarını dinlemiyorum ama sosyal medyadan buralara kadar gelmek zor bir şey ancak kendisi başardı. Başaracağını biliyordum onda daha ne cevherler var. En başta çok komik bir çocuk bence oyunculuk da yapabilir" ifadelerini kullandı.
"ŞU AN SADECE ARKADAŞLAR"
Geçtiğimiz günlerde Reynmen'in Ayşegül Çınar ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Çınar, "Evet arkadaşız, yeni bir arkadaşlığımız var ancak yazıldığı gibi değil" şeklinde açıklama yaparken, menajeri ise, "Şu an sadece arkadaşlar" ifadelerini kullanmıştı. Reynmen'in sevgilisinin Ayşegül Çınar olup olmadığı henüz bilinmezken, eski sevgilisinin Bahar Şahin olduğunu öğrenenler şok oldu. İşte Reynmen'in eski sevgilisi Bahar Şahin ve diğer ünlülerin eski aşkları...