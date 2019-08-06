Reynmen'in eski sevgilisinden şok sözler: Onda daha ne cevherler var! Reynmen'in sevgilisi kim?

"ONDA DAHA NE CEVHERLER VAR"

Bir arkadaşının köpeğini gezintiye çıkardığını söyleyen Şahin, eski sevgilisi olan ve son zamanlarda en çok konuşulan isimlerin başında gelen Reynmen hakkındaki sorulara "Evet Reynmen ile bir dönem birlikteliğimiz vardı. Reynmen bence çok başarılı. Şarkılarını dinlemiyorum ama sosyal medyadan buralara kadar gelmek zor bir şey ancak kendisi başardı. Başaracağını biliyordum onda daha ne cevherler var. En başta çok komik bir çocuk bence oyunculuk da yapabilir" ifadelerini kullandı.