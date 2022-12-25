Mehmet Ali Erbil'den bomba 'yeni aşk' açıklaması! Ece Erken'le yemekte görüntülenmişti: "Gencim, bekarım, param var... Ayıptır söylemesi..."

"AKIŞINA BIRAKTIM"

Geçmişten günümüze yaptığı şovmenlik ve oyunculuk başarısıyla gelen Mehmet Ali Erbil, özel hayatı ile de magazin gündemine sürekli konu olmuştu. Erbil, gazetecilerin "2023'de aşk var mı?" sorusuna; "Ben onu nehrin akışına bıraktım. Kimse onu öncesinden bilemez. Gönlüm boş ama ayıptır söylemesi tekliflere açığım. Gencim, bekarım, ünlüyüm, param var, şöhretim var diyorum hep, ama o zaman herkes geliyor..." cevabını verdi.