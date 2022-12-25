Mehmet Ali Erbil'den bomba 'yeni aşk' açıklaması! Ece Erken'le yemekte görüntülenmişti: "Gencim, bekarım, param var... Ayıptır söylemesi..."
Mehmet Ali Erbil'den bomba 'yeni aşk' açıklaması! Ece Erken'le yemekte görüntülenmişti... Evinde düşüp kalça kemiğini kıran ardından da kaçış sendromu hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil, sağlığına kavuştu. Yeniden gecelerde görüntülenen Mehmet Ali Erbil, Ece Erken ile yılbaşı yemeği yedi. Basın mensuplarıyla bir araya gelen ikili, dikkat çeken açıklamalarda bulunurken; ünlü şovmen bu kez de 'yeni aşk' sorusuna verdiği cevapla gündeme bomba gibi düştü.
"GENCİM, BEKARIM, PARAM VAR... AYIPTIR SÖYLEMESİ..."
Mehmet Ali Erbil'den bomba 'yeni aşk' açıklaması! Ece Erken'le yemekte görüntülenmişti...
"YARIN OLURSA KATILAMAZMIŞ"
Mehmet Ali Erbil, son olarak önceki akşam ünlü bir mekanda Ece Erken ile birlikte yeni yıl yemeği yedi. İlerleyen saatlerde basın mensuplarıyla bir araya gelen Erbil ve Erken, kendilerine yöneltilen soruları cevapladı.
Erbil, "Yeni yıl öncesi bu son röportaj. Bunun kıymetini bilin. Seneye buluşmak üzere... Hanımefendi Kıbrıs'ta olacak, ben Tokat'ta halk konseri veriyorum. Gülşen'de İzmir'de" sözleriyle güldürdü. Ünlü isim, "Size bir tüyo vereyim. Doktor Mehmet Fatih, Ece Erken'i kulak memesinden ameliyat edecek; hem de yarın. Pardon yarın değilmiş. Yılbaşı sonrasına almışlar. Çünkü yarın olursa yılbaşında Kıbrıs'a katılamazmış, ondan" diyerek şakalaştı.
"AKIŞINA BIRAKTIM"
Geçmişten günümüze yaptığı şovmenlik ve oyunculuk başarısıyla gelen Mehmet Ali Erbil, özel hayatı ile de magazin gündemine sürekli konu olmuştu. Erbil, gazetecilerin "2023'de aşk var mı?" sorusuna; "Ben onu nehrin akışına bıraktım. Kimse onu öncesinden bilemez. Gönlüm boş ama ayıptır söylemesi tekliflere açığım. Gencim, bekarım, ünlüyüm, param var, şöhretim var diyorum hep, ama o zaman herkes geliyor..." cevabını verdi.
Geçtiğimiz ay Posta'nın haberine göre sette kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren Mehmet Ali Erbil açıklamalarıyla dikkat çekmişti. İşte Erbil'in o açıklamaları...