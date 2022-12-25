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Haberler Magazin Aleyna Tilki annesi Havva Öztel'in kollarında twerk yaptı sosyal medya yıkıldı: "Sondaki kalça hareketi olmasaydı iyiydi"

Aleyna Tilki annesi Havva Öztel'in kollarında twerk yaptı sosyal medya yıkıldı: "Sondaki kalça hareketi olmasaydı iyiydi"

Aleyna Tilki annesi Havva Öztel'in kollarında twerk yaptı sosyal medya yıkıldı. Aleyna Tilki ve annesinin videosunu görenler, "Sondaki kalça hareketi olmasaydı iyiydi" yorumları yaptı. Aleyna Tilki, annesi Havva Öztel'in doğum gününde kız kardeşi Ayça Tilki ve annesinin yakın arkadaşlarıyla birlikte Bülent Ersoy'u dinlemeye gitti. Çılgınlarca eğlenen anne-kızın görüntüsü sosyal medyada dikkat çekti.

25.12.2022 16:24 - Son Güncelleme: 25.12.2022 16:30
Aleyna Tilki annesi Havva Öztel’in kollarında twerk yaptı sosyal medya yıkıldı: Sondaki kalça hareketi olmasaydı iyiydi

"SONDAKİ KALÇA HAREKETİ OLMASAYDI İYİYDİ"

Aleyna Tilki annesi Havva Öztel'in kollarında twerk yaptı sosyal medya yıkıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aleyna Tilki annesi Havva Öztel’in kollarında twerk yaptı sosyal medya yıkıldı: Sondaki kalça hareketi olmasaydı iyiydi

Aleyna Tilki, annesi Havva Öztel'in doğum gününde kız kardeşi Ayça Tilki ve annesinin yakın arkadaşlarıyla birlikte Bülent Ersoy'u dinlemeye gitti.

Aleyna Tilki annesi Havva Öztel’in kollarında twerk yaptı sosyal medya yıkıldı: Sondaki kalça hareketi olmasaydı iyiydi

Çılgınlarca eğlenen anne-kızın görüntüsü sosyal medyada dikkat çekti.

Aleyna Tilki annesi Havva Öztel’in kollarında twerk yaptı sosyal medya yıkıldı: Sondaki kalça hareketi olmasaydı iyiydi

Kızına sarılan Havva Öztel'in Aleyna Tilki'nin ablası gibi görünmesi bir yana, Tilki'nin videonun sonundaki dansına sosyal medyada, "Sondaki kalça hareketi olmasaydı iyiydi" şeklinde yorumlar yapıldı.

Aleyna Tilki annesi Havva Öztel’in kollarında twerk yaptı sosyal medya yıkıldı: Sondaki kalça hareketi olmasaydı iyiydi

İşte anne - kızın eğlendiği o anlar...

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