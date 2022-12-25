Aleyna Tilki annesi Havva Öztel'in kollarında twerk yaptı sosyal medya yıkıldı: "Sondaki kalça hareketi olmasaydı iyiydi"
Aleyna Tilki annesi Havva Öztel'in kollarında twerk yaptı sosyal medya yıkıldı. Aleyna Tilki ve annesinin videosunu görenler, "Sondaki kalça hareketi olmasaydı iyiydi" yorumları yaptı. Aleyna Tilki, annesi Havva Öztel'in doğum gününde kız kardeşi Ayça Tilki ve annesinin yakın arkadaşlarıyla birlikte Bülent Ersoy'u dinlemeye gitti. Çılgınlarca eğlenen anne-kızın görüntüsü sosyal medyada dikkat çekti.
25.12.2022 16:24 - Son Güncelleme: 25.12.2022 16:30
"SONDAKİ KALÇA HAREKETİ OLMASAYDI İYİYDİ"
Aleyna Tilki annesi Havva Öztel'in kollarında twerk yaptı sosyal medya yıkıldı.
Aleyna Tilki, annesi Havva Öztel'in doğum gününde kız kardeşi Ayça Tilki ve annesinin yakın arkadaşlarıyla birlikte Bülent Ersoy'u dinlemeye gitti.