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Haberler Magazin Safiye Soyman ile Banu Alkan'ın videosu olay oldu! Afrodit öpücük atarken Safiye'yi görenler: "Eski dostumla düşman olmuşumdur"

Safiye Soyman ile Banu Alkan'ın videosu olay oldu! Afrodit öpücük atarken Safiye'yi görenler: "Eski dostumla düşman olmuşumdur"

Safiye Soyman ile Banu Alkan'ın videosu olay oldu! Afrodit öpücük atarken Safiye'yi görenler, "Eski dostumla düşman olmuşumdur" , "İçim Safiye Soyman dışım Banu Alkan" , "Safiye'nin Banu'ya sert bakışları..." yorumları yaptı. Bir ödül töreninde yan yana oturan Safiye Soyman ile Banu Alkan'ın halleri sosyal medyaya bomba gibi düştü.

25.12.2022 15:27 - Son Güncelleme: 25.12.2022 15:38
Safiye Soyman ile Banu Alkan’ın videosu olay oldu! Afrodit öpücük atarken Safiye’yi görenler: Eski dostumla düşman olmuşumdur

"ESKİ DOSTUMLA DÜŞMAN OLMUŞUMDUR"

Safiye Soyman ile Banu Alkan'ın videosu olay oldu! Afrodit öpücük atarken Safiye'yi görenler yorum yağmuruna tuttu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Safiye Soyman ile Banu Alkan’ın videosu olay oldu! Afrodit öpücük atarken Safiye’yi görenler: Eski dostumla düşman olmuşumdur

Safiye Soyman ile Banu Alkan bir ödül töreninde yan yana oturdu.

Safiye Soyman ile Banu Alkan’ın videosu olay oldu! Afrodit öpücük atarken Safiye’yi görenler: Eski dostumla düşman olmuşumdur

İkilinin bu halleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Safiye Soyman ile Banu Alkan’ın videosu olay oldu! Afrodit öpücük atarken Safiye’yi görenler: Eski dostumla düşman olmuşumdur

Afrodit kameralara öpücük atarken Safiye soymanın gergin tavırları sosyal medyada, "Eski dostumla düşman olmuşumdur" , "İçim Safiye Soyman dışım Banu Alkan" , "Safiye'nin Banu'ya sert bakışları..." yorumlarına neden oldu.

Safiye Soyman ile Banu Alkan’ın videosu olay oldu! Afrodit öpücük atarken Safiye’yi görenler: Eski dostumla düşman olmuşumdur

Ardından Safiye Soyman ile Banu Alkan'ın yaşı merak konusu oldu. İşte başta Afrodit ile Safiye Soyman'ın yaşı olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...

BANU ALKAN'DAN BEBEK İTİRAFI - TIKLA

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