Safiye Soyman ile Banu Alkan'ın videosu olay oldu! Afrodit öpücük atarken Safiye'yi görenler: "Eski dostumla düşman olmuşumdur"
Safiye Soyman ile Banu Alkan'ın videosu olay oldu! Afrodit öpücük atarken Safiye'yi görenler, "Eski dostumla düşman olmuşumdur" , "İçim Safiye Soyman dışım Banu Alkan" , "Safiye'nin Banu'ya sert bakışları..." yorumları yaptı. Bir ödül töreninde yan yana oturan Safiye Soyman ile Banu Alkan'ın halleri sosyal medyaya bomba gibi düştü.
25.12.2022 15:27 - Son Güncelleme: 25.12.2022 15:38
"ESKİ DOSTUMLA DÜŞMAN OLMUŞUMDUR"
Safiye Soyman ile Banu Alkan'ın videosu olay oldu! Afrodit öpücük atarken Safiye'yi görenler yorum yağmuruna tuttu.
Afrodit kameralara öpücük atarken Safiye soymanın gergin tavırları sosyal medyada, "Eski dostumla düşman olmuşumdur" , "İçim Safiye Soyman dışım Banu Alkan" , "Safiye'nin Banu'ya sert bakışları..." yorumlarına neden oldu.
Ardından Safiye Soyman ile Banu Alkan'ın yaşı merak konusu oldu. İşte başta Afrodit ile Safiye Soyman'ın yaşı olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...