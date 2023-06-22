Mehmet Ali Erbil ile 7 yıl evli kalmışlardı! Meğer seneler evvel... 60 yaşındaki Nergis Kumbasar'ın gençliğini gören inanamadı!
Ünlü oyuncu Nergis Kumbasar'ın gençlik yıllarına ait bir fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü. 60 yaşındaki Kumbasar'ın gençlik döneminden bir karesini görenler, gözlerine inanamadı. Oyuncunun gençlik enerjisi ve güzelliği hayranlık uyandırdı. Nergis Kumbasar, 7 yıl süren evliliğiyle de gündeme gelmişti. Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil ile geçmişte evli olan Kumbasar, dönemin popüler çiftlerinden biriydi. Evlilikleri boyunca magazin dünyasının da yakından takip ettiği çift, dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer almıştı.
22.06.2023 09:22 - Son Güncelleme: 22.06.2023 09:22
Seversin, Kiralık Aşk, Acemi Cadı, Papatyam ve daha bir çok yapımda rol alan Nergis Kumbasar 1989 yılında ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile dünyaevine girmişti. Çift 1996 yılında boşandı. Kızları Yasmin Erbil şimdilerde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü isimler arasında yer alıyor. Nergis Kumbasar şuanda TRT 1 ekranlarında yayınlanan Benim Güzel Ailem adlı dizide rol alıyor. Kumbasar'ın geçliği merak konusu oldu. Mehmet Ali Erbil ile olan gençlik fotoğrafları çok konuşuldu. İşte Nergis Kumbasar'ın gençlik hali....
İlk oyunculuk deneyimini Deniz Yıldızı dizisi ile yaşayan Nergis Kumbasar daha sonra Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde Zeyno karakterini canlandırdı.