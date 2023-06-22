Meğer o da ünlüymüş! Bakın kim çıktı! Nurgül Yeşilçay kendisinden 2 yaş küçük kardeşini paylaştı! ’Set ziyareti, benziyor muyuz?’

47'lik Nurgül Yeşilçay kardeşini paylaştı! İlk kez görenler şaştı kaldı. Benzerlikleri sosyal medyada gündem oldu. 47 yaşındaki ünlü oyuncu meğer 3 kardeşe sahipmiş! Kariyeri ve özel hayatı ile sık sık gündeme gelen ünlü isim son olarak sosyal medya paylaşımı ile çok konuşuldu. Kendisinden 2 yaş küçük kardeşi Tuğtekin Yeşilçay'ı paylaşan güzel oyuncu paylaşıma 'Set ziyareti' notunu düştü. Bir yandan da takipçilerine 'Benziyor muyuz?' sorusunu yöneltti. İşte Nurgül Yeşilçay ve bir çok kişinin görmediği kardeşi...