Meğer o da ünlüymüş! Bakın kim çıktı! Nurgül Yeşilçay kendisinden 2 yaş küçük kardeşini paylaştı! 'Set ziyareti, benziyor muyuz?'
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşım yaparak kendisinden 2 yaş küçük olduğunu öğrendiği kardeşini takipçileriyle paylaştı. Yeşilçay, "Benziyor muyuz?" diye sordu ve takipçilerinden görüşlerini bekledi. İşte kardeşinin kim olduğuyla ilgili detaylar... Son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabında kardeşiyle birlikte çektirdikleri bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Bu paylaşım, takipçileri arasında büyük bir heyecan yaratırken, çiftin benzerlikleri de dikkat çekti. Kardeşinin adının ise ne olduğu konusunda herhangi bir bilgi verilmese de, Yeşilçay'ın kardeşinin de bir ünlü olduğu ortaya çıktı.
22.06.2023 09:10 - Son Güncelleme: 22.06.2023 09:10
47'lik Nurgül Yeşilçay kardeşini paylaştı! İlk kez görenler şaştı kaldı. Benzerlikleri sosyal medyada gündem oldu. 47 yaşındaki ünlü oyuncu meğer 3 kardeşe sahipmiş! Kariyeri ve özel hayatı ile sık sık gündeme gelen ünlü isim son olarak sosyal medya paylaşımı ile çok konuşuldu. Kendisinden 2 yaş küçük kardeşi Tuğtekin Yeşilçay'ı paylaşan güzel oyuncu paylaşıma 'Set ziyareti' notunu düştü. Bir yandan da takipçilerine 'Benziyor muyuz?' sorusunu yöneltti. İşte Nurgül Yeşilçay ve bir çok kişinin görmediği kardeşi...
Şimdilerde Veda Mektubu dizisinde hayat verdiği "Alanur" karakteriyle adından sıkça söz ettiren Nurgül Yeşilçay özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.