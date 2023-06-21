Üvey Anne’nin Faruk’u Kutsi bakın aslen nereliymiş! 50 yaşındaki oyuncu memleketiyle şaşırttı! İşte Kutsi’nin memleketi...
Hazal Filiz Küçükköse, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Hakan Eratik gibi isimlerin yer aldığı Üvey Anne dizisinde Faruk karakterini canlandıran Kutsi'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. ATV ekranlarında izleyici ile buluşan ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Kutsi aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Kutsi'nin memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Kutsi'nin memleketi...
21.06.2023 16:48 - Son Güncelleme: 21.06.2023 16:48
Hem şarkıları hem de oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Kutsi'nin özellikle memleketi merak edildi.