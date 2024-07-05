Mehmet Ali Erbil ile 7 yıl evli kalmışlardı! 61'lik Nergis Kumbasar'ın genç kızlığı resmen ağlattı! Meğer yıllar önce...

Ünlü oyuncu Nergis Kumbasar'ın gençlik yıllarına ait bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşılınca büyük ilgi gördü. 61 yaşındaki Kumbasar'ın gençlik döneminden bir kareyi görenler, gözlerine inanamadı. Oyuncunun gençlik enerjisi ve doğal güzelliği hayranlık uyandırdı. Kariyeri boyunca birçok başarılı yapımda rol alan Kumbasar, "Seversin," "Kiralık Aşk," "Acemi Cadı," ve "Papatyam" gibi popüler dizilerde unutulmaz performanslar sergiledi. 1989 yılında ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile evlenen Kumbasar, 1996 yılında boşandı. Çiftin kızı Yasmin Erbil, günümüzde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü isimler arasında yer alıyor.