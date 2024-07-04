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Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan evinin kapılarını açtı! Bülent Ersoy ve Safiye Soyman'ın partnerinin aşk yuvası büyüledi!

Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Seray Sever'le kamera karşısına geçen Yeşilçam'ın Afrodit lakaplı usta oyuncusu Banu Alkan, sosyal medyada gündem oldu. "Büyük aşkım" dediği Kemal Yıldız ile nikah masasına oturan Banu Alkan evinin kapılarını açtı. İşte Kemal Yıldız'la evlenen Banu Alkan'ın muhteşem aşk yuvası…

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Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 22:29 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 22:42
Yeşilçam’ın Afrodit’i Banu Alkan evinin kapılarını açtı! Bülent Ersoy ve Safiye Soyman’ın partnerinin aşk yuvası büyüledi! 1

Yeşilçam'ın Afrodit lakaplı usta oyuncusu Banu Alkan, sosyal medyada gündem oldu. "Büyük aşkım" dediği Kemal Yıldız ile nikah masasına oturan Banu Alkan evinin kapılarını açtı. İşte Kemal Yıldız'la evlenen Banu Alkan'ın muhteşem aşk yuvası…

Yeşilçam’ın Afrodit’i Banu Alkan evinin kapılarını açtı! Bülent Ersoy ve Safiye Soyman’ın partnerinin aşk yuvası büyüledi! 2

1987 yılında başrolünde yer aldığı ve fenomen olan Türk filmi Afrodit ile yıldızı parlayan Banu Alkan, şimdilerde Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Seray Sever ile kamera karşısına geçti.

Yeşilçam’ın Afrodit’i Banu Alkan evinin kapılarını açtı! Bülent Ersoy ve Safiye Soyman’ın partnerinin aşk yuvası büyüledi! 3

Özel hayatıyla da milyonlarca kişi tarafından yakından takip edilen Banu Alkan son olarak evi ile gündem oldu.

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