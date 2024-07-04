Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan evinin kapılarını açtı! Bülent Ersoy ve Safiye Soyman'ın partnerinin aşk yuvası büyüledi!

Yeşilçam'ın Afrodit lakaplı usta oyuncusu Banu Alkan, sosyal medyada gündem oldu. "Büyük aşkım" dediği Kemal Yıldız ile nikah masasına oturan Banu Alkan evinin kapılarını açtı. İşte Kemal Yıldız'la evlenen Banu Alkan'ın muhteşem aşk yuvası…

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1987 yılında başrolünde yer aldığı ve fenomen olan Türk filmi Afrodit ile yıldızı parlayan Banu Alkan, şimdilerde Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Seray Sever ile kamera karşısına geçti.