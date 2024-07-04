1979 yılında evlenmişler! Canan Karatay'ın 'yanındayken bile özlüyorum' dediği eşi bakın kim çıktı! Tanışma hikayelerini ilk defa duyacaksınız

Prof. Dr. Canan Karatay, her daim medyanın ilgi odağı olmayı başaran isimlerden biri. Ancak bu kez gündeme gelme sebebi sağlık alanındaki çalışmaları değil, özel hayatı oldu. Karatay, geçmiş yıllarda yaptığı bir açıklamada, "Yanındayken bile özlüyorum" dediği eşiyle ilgili duygusal bir itirafta bulunmuştu. Bu sözlerin ardından herkes, Canan Karatay'ın eşinin kim olduğunu merak etmeye başladı. İşte Canan Karatay'ın 1979 yılında evlendiği eşi...
Canan Karatay, geçmiş yıllarda yaptığı bir açıklamada, "Yanındayken bile özlüyorum" dediği eşiyle ilgili duygusal bir itirafta bulunmuştu. Bu sözlerin ardından herkes, Canan Karatay'ın eşinin kim olduğunu merak etmeye başladı. İşte Canan Karatay'ın 1979 yılında evlendiği eşi...
Prof. Dr. Canan Karatay, yıllardır yaptığı ezber bozan açıklamalarla Türkiye'nin yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor.
Instagram'da 815 bin takipçisi olan Canan Karatay'ın 1979 yılında nikah masasına oturduğu eşi hakkına 'yanındayken bile özlüyorum' itirafı sonrası özel hayatı merak konusu oldu.