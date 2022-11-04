Mehmet Ali Erbil dur durak bilmiyor 'güzel bacakları olan tayt giysin mesela Serenay Sarıkaya kilolular giymesin' TikTok skandalı sonrası...
TikTok'a girdiği günden beri gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil yayına aldığı bir konuğa küfür ederek gündeme gelmişti. Sonrasında davalık olduğu Ece Ronay'ın 'günlük kazancı 100 bin TL' iddialarıyla yine çok konuşulan Mehmet Ali Erbil, dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile konuştuğunu zannederek rezil olmuştu. Mali, üzerinden saatler geçmeden bu kez de tayt polemiğine katıldı ve tepki geçecek sözlere imza attı. İşte detaylar...
04.11.2022 08:49 - Son Güncelleme: 04.11.2022 08:49
Mehmet Ali Erbil, önceki akşam Arnavutköy'de isimli mekana girerken görüntülendi. İki güzelle görüntülenen komedyen, rahat tavırlarıyla dikkat çekerken, güzeller ise yüzünü saklamayı tercih etti. Erbil, daha sonra gazetecilerin isteği üzerine çıkışta kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.
"FAKE HESAP OLABİLİR"
Milliyet'in haberine göre; TikTok'ta canlı yayın yaparken ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile konuştuğunu dile getiren ünlü komedyen Erbil, "TikTok'ta canlı yayın yaparken birden Cristiano Ronaldo ile karşılaştım.