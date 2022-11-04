Mehmet Ali Erbil dur durak bilmiyor ’güzel bacakları olan tayt giysin mesela Serenay Sarıkaya kilolular giymesin’ TikTok skandalı sonrası...

Önce selamlaştım, beni tanıdı. Eşi ve çocukları vardı yanında. Ona el salladım. 'Fenerbahçe'ye gel' dedim. Fake hesap da olabilir ama Dubai'deydi.

Yaşı kaç olursa olsun 40 yaşında da olsa o disipliniyle isterim ki Fenerbahçe'ye gelsin.