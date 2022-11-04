Vav TV İzle
Haberler Magazin Bensu Soral iç gösteren dantelli üstüyle peş peşe yayınladı! Berfu Yenenler kayıtsız kalamadı! Hakan Baş’ın biricik eşi...

Bensu Soral iç gösteren dantelli üstüyle peş peşe yayınladı! Berfu Yenenler kayıtsız kalamadı! Hakan Baş’ın biricik eşi...

Hakan Baş ile mutlu bir evlilik sürdüren Bensu Soral, hem özel hayatı hem de kariyeriyle sık sık adından söz ettirmişti. Soral, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu Bensu Soral, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyaya damga vuran paylaşıma ilk yorum ise Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den geldi. İşte Bensu Soral'ın o paylaşımı...

04.11.2022 01:38 - Son Güncelleme: 04.11.2022 01:43
Bensu Soral iç gösteren dantelli üstüyle peş peşe yayınladı! Berfu Yenenler kayıtsız kalamadı! Hakan Baş’ın biricik eşi...

Hakan Baş ile 2018 yılında nikah masasına oturan Bensu Soral, , hem özel hayatı hem de kariyeriyle sık sık adından söz ettirmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bensu Soral iç gösteren dantelli üstüyle peş peşe yayınladı! Berfu Yenenler kayıtsız kalamadı! Hakan Baş’ın biricik eşi...

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, bu kez Instagram paylaşımıyla gündeme geldi.

Bensu Soral iç gösteren dantelli üstüyle peş peşe yayınladı! Berfu Yenenler kayıtsız kalamadı! Hakan Baş’ın biricik eşi...

Ünlü oyuncu Bensu Soral, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Bensu Soral iç gösteren dantelli üstüyle peş peşe yayınladı! Berfu Yenenler kayıtsız kalamadı! Hakan Baş’ın biricik eşi...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, binlerce yorum aldı.

Bensu Soral iç gösteren dantelli üstüyle peş peşe yayınladı! Berfu Yenenler kayıtsız kalamadı! Hakan Baş’ın biricik eşi...

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Soral'ı beğenirken bir kısmı transparan kıyafetini abartı bularak eleştirdi.

SON DAKİKA