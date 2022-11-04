Bensu Soral iç gösteren dantelli üstüyle peş peşe yayınladı! Berfu Yenenler kayıtsız kalamadı! Hakan Baş’ın biricik eşi...
Hakan Baş ile mutlu bir evlilik sürdüren Bensu Soral, hem özel hayatı hem de kariyeriyle sık sık adından söz ettirmişti. Soral, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu Bensu Soral, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyaya damga vuran paylaşıma ilk yorum ise Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den geldi. İşte Bensu Soral'ın o paylaşımı...
04.11.2022 01:38 - Son Güncelleme: 04.11.2022 01:43
Hakan Baş ile 2018 yılında nikah masasına oturan Bensu Soral, , hem özel hayatı hem de kariyeriyle sık sık adından söz ettirmişti.
Ünlü oyuncu Bensu Soral, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.