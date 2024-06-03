Mehmet Ali Erbil dayak mı yedi? Sevgilisi Gülseren Ceylan'ın gözü önünde ünlü oyuncuyla birbirine girdi!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, son dönemde özel hayatındaki gelişmeler ile magazin gündeminde adından söz ettirmeye davm ediyor. Son olarak gönlünü kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'a kaptıran Mehmet Ali Erbil hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. Ünlü şovmen Erbil ile oyuncu ve iş insanı arasında büyük kavga çıkmış. İşte magazin gündemini sallayan olayın detayları...