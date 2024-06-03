Mehmet Ali Erbil dayak mı yedi? Sevgilisi Gülseren Ceylan'ın gözü önünde ünlü oyuncuyla birbirine girdi!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, son dönemde özel hayatındaki gelişmeler ile magazin gündeminde adından söz ettirmeye davm ediyor. Son olarak gönlünü kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'a kaptıran Mehmet Ali Erbil hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. Ünlü şovmen Erbil ile oyuncu ve iş insanı arasında büyük kavga çıkmış. İşte magazin gündemini sallayan olayın detayları...
Ünlü çapkın Mehmet Ali Erbil, en son aradığı aşkı kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'da bulmuştu. İkilinin aşkı tam gaz devam ederken, Mehmet Ali Erbil hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı.
Mehmet Ali Erbil'in başrolünde yer aldığı filmin galası geçtiğimiz gün yapılmıştı.
Galaya sevgilisi ile katılan Mehmet Ali Erbil'in oynadığı filmin kadrosunda Alix Kermes, Gizem Denizci, Tolga Yüce, Wilma Elles, Şebnem Schaffer, Ümit Okur, Esra Sönmezer, Mehmet Çepiç, Orçun İynemli, Demez Öz, Ece Gökçen, Cemre Kurum ve Emine Söyler de vardı.