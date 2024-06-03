Ne krem, ne estetik! 50'lik oyuncu güzellik için her sabah bunu yapıyor! Arzum Onan'ın 1 kırışıklığının bile olmamasının sırrı..

1 Ünlü oyuncu Arzum Onan, güzellik sırlarını merak edenler için kapılarını aralıyor. Son zamanlarda genç ve sağlıklı bir görünümüyle dikkat çeken Onan, güzellik rutinini ve sırlarıyla dikkat çekiyor. İşte detaylar...

2 Kameraların karşısına geçen ve oyunculukta da isminden söz ettirmeyi başaran Onan, güzelliğini doğal içerikli ürünlerle korumaya çalışıyor. Özellikle organik besinlerin sağlık için önemli olduğunu vurgulayan Onan, bu doğrultuda yaşamını şekillendiriyor.