Ünlüler nerede yaşıyor? Sibel Can, Sinem Kobal, Buse Varol-Alişan, Burak Özçivit- Fahriye Evcen'in saray yavrusu evleri!

Türkiye'nin şov dünyasından ünlü isimleri, kazandıkları astronomik gelirleri genellikle yatırım yaparak değerlendiriyorlar. Statü ve çevre kazanmak isteyen bazıları ise özellikle ünlülerin tercih ettiği sitelerde yaşamayı tercih ediyorlar. Ancak bu sitelerde yaşamak hiç kolay değil. Yüksek aidat ücretleri ve kira giderleri adeta cep yakıyor. İşte sosyete, sanat ve spor dünyasından birçok ünlü ismin muhteşem denilen evleri ve aidat ücretleri...
Şov dünyasından gelen gelirleri genellikle ev yatırımı yaparak değerlendiren ünlüler, magazin gazetelerini süsleyen isimler arasında yer alıyor. Yüzlerce metrekare büyüklüğündeki lüks evlerde yaşayan bu ünlülere komşu olmak ise hiç kolay değil. Ünlülerin oturdukları sitelerin giderleri adeta cep yakıyor.
İstanbul'daki zengin semtlerindeki bazı dairelerin kiraları 800 bin liraya kadar ulaşmış durumda.
Lüks bir yaşam tarzına sahip olmak isteyen kişiler de statü ve çevre kazanmak için ünlü isimlerin yaşadıkları siteleri tercih ediyor. Ancak bu sitelerde yaşamak hiç kolay değil. Lüks sitelerde kalmak için ödenen aidatlarla 2 aile rahatça 1 ay geçinebiliyor.