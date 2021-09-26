Mehmet Akif Ersoy'u beyaz perdede canlandıran Yavuz Bingöl’den samimi açıklamalar! Rol arkadaşı Mine Çayıroğlu ile Akif filmini anlattı
Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un hayatını ve İstiklal Marşı'nın yazılış hikayesini anlatan 'AKİF' filminde başrolü üstlenen Yavuz Bingöl, Mehmet Akif Ersoy'un eşini canlandıran Mine Çayıroğlu ile verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Çektikleri sahneler hakkında konuşan Yavuz Bingöl ile Mine Çayıroğlu, yaşadıkları heyecanı dile getirerek rollerine nasıl hazırlandıklarını anlattı. İkiliden Yavuz Bingöl, "Marşın yazıldığı Taceddin Dergahı'ndaki çekimlerden çok etkilendim. Akif, onca umutsuzluğun içinde kalpleri imanla dolduran, güç ve kuvvet veren bir marş yazmış. Onun gibi bir vatanseveri genç nesiller tanımalı" dedi. İşte detayalar...
Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un hayatını ve İstiklal Marşı'nın yazılış hikayesini anlatan 'AKİF' filmi beyazperdede izleyiciyle buluştu. Filmde Mehmet Akif Ersoy'u canlandıran Yavuz Bingöl ile İsmet Hanım'ı oynayan Mine Çayıroğlu ise Sabah'a verdikleri röportajda filmi çekerken yaşadıkları duyguları anlattı. İşte o röportaj...
Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u beyaz perdede canlandırdınız. Bu role hazırlanırken neler hissettiniz?
İnanılmaz bir duygu. Teklif geldiğinde çok heyecanlanmıştım. Mehmet Akif'i biliyorum ama hemen Safahat'a tekrar bir göz attım. Yönetmenimiz okumadığım 3-5 kitap önerdi, hemen onları okudum. Torunu Selma Hanım ile yaptığımız sohbetler çok keyifliydi. Sonra Semra Hanım'ın Mehmet Akif'i anlattığı konferansları dinledim. Gerçek mekanlardaki çekimler benim açımdan unutulmazdı. İnsan başka bir boyuta geçiyor. Marşı yazdığı yer Taceddin Dergahı'ndaki çekimlerde çok etkilendim, duygulandım. Uzun süre etkisinden kurtulamadım.
Mehmet Akif'in yaşadığı yerlere girdiğinizde aklınızdan neler geçti?
Kelimelerle ifade edilemiyor. Bambaşka bir havası var. Orada çekim yapmak, şiiri yazmaya başladığı sahneleri çekerken de çok farklı hissettim. Yazım sahneleri çok özeldi. İnanılmaz bir karakter. Vatanı için çok büyük fedakarlıklar yapmış. Ailesini yıllarca görmemiş. Umutsuzluğun içinde bu kadar imanı dolduran, insana güç ve kuvvet veren şiiri nasıl yazdı. Onca umutsuzluk içinde kalpleri imanla doldurdu. Sanatın gücü orada saklı.
Film aynı zaman da o günleri anlatan bir ders niteliğinde...
Filmi izleyen herkes o zamanı yaşayıp hissedecek. Gençlerin, çocuklarımızın öğretmenleriyle bu filme gitmelerini isterim. Kendi tarihlerindeki bu büyük değeri, ismi tanımaları için bu filmi izlemelerini tavsiye ediyorum. Bu şiir nasıl yazılmış bilsinler.
Neden bir şarkıcı bu role seçildi diye yorumlar yapıldı. Ancak siz çok yönlü bir sanatçısınız. Onlarca filmde oynadınız. Bu yorumların sebebi nedir?
Benim oyunculuğumla ilgili kanıtlayacak bir şeyim yok. 20'ye yakın filmim var. Bunların 10 tanesi başrol. 3 Maymun ile Cannes'da En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde yarışmışım. Kendimi ispatlayacak bir durumum yok. Robert De Niro bile bir karakteri almak için audition veriyor. Bu işin sonu yok. Ben de 3 Maymun'da 50 kişi arasından seçildim. Başka ilişkilerden dolayı rolü almışım gibi bir durum söz konusu değil. Bu benim ilk filmim değil ki. Bu yorumları iyi niyetli bulmuyorum. Bunları haksızlık olarak görüyorum ama önemsemiyorum.
İSMET HANIM'I OYNAMAK BENİM İÇİN GURUR VERİCİ
Milli şairimizin eşini oynamak nasıl bir duygu?
Mine Çayıroğlu: Dönem işlerinin her zaman başka bir tadı, ruhu olduğuna inanıyorum. Üstelik İstiklal Marşımızı yazan büyük şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatının bir dönemine ışık tutan bu projede olmak ve onun eşi İsmet Hanım'ı canlandırmak benim için gurur vericiydi.