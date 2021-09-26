Mehmet Akif Ersoy’u beyaz perdede canlandıran Yavuz Bingöl’den samimi açıklamalar! Rol arkadaşı Mine Çayıroğlu ile Akif filmini anlattı

Mehmet Akif'in yaşadığı yerlere girdiğinizde aklınızdan neler geçti?

Kelimelerle ifade edilemiyor. Bambaşka bir havası var. Orada çekim yapmak, şiiri yazmaya başladığı sahneleri çekerken de çok farklı hissettim. Yazım sahneleri çok özeldi. İnanılmaz bir karakter. Vatanı için çok büyük fedakarlıklar yapmış. Ailesini yıllarca görmemiş. Umutsuzluğun içinde bu kadar imanı dolduran, insana güç ve kuvvet veren şiiri nasıl yazdı. Onca umutsuzluk içinde kalpleri imanla doldurdu. Sanatın gücü orada saklı.

Film aynı zaman da o günleri anlatan bir ders niteliğinde...

Filmi izleyen herkes o zamanı yaşayıp hissedecek. Gençlerin, çocuklarımızın öğretmenleriyle bu filme gitmelerini isterim. Kendi tarihlerindeki bu büyük değeri, ismi tanımaları için bu filmi izlemelerini tavsiye ediyorum. Bu şiir nasıl yazılmış bilsinler.