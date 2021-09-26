Eşi Serdar Oral'ın vefatıyla sarsılan Özgü Namal aylar sonra ortaya çıktı! Oğlu Nefes ile görüntülendi benzerlikleri dikkat çekti
Eşi Serdar Oral'ın vefatıyla sarsılan Özgü Namal aylar sonra ortaya çıktı! Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral, geçen yıl İstanbul'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmişti. Eşinin acı haberiyle sarsılan Özgü Namal, aylar sonra oraya çıktı. İki çocuk annesi Namal, oğlu Nefes ile Ümraniye'de objektiflere takıldı. Uzun süredir hiçbir yerde görülmeyen oyuncunun oğluyla objektiflere yansıyan görüntüsü ise kısa sürede sosyal medyaya düşerek gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, yaptıkları yorumlarla anne-oğlun benzerliğine dikkat çekti. İşte detaylar...
26.09.2021 11:53
- Son Güncelleme: 26.09.2021 11:53
Özgü Namal'ın iki çocuğunun babası nefes terapisti eşi Serdar Oral İstanbul'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmişti.
53 yaşındaki eşi Serdar Oral'ın ani ölümüyle sarsılan Özgü Namal, yıllardır ailesiyle yaşadığı Köyceğiz'den İstanbul'a taşınarak gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı.
Uzun süredir hiçbir yerde görülmeyen ünlü oyuncu, önceki gün Ümraniye'de ortaya çıktı. Namal'ın oğlu Nefes ile objektiflere yansıyan görüntüsü ise kısa sürede sosyal medyaya düşerek gündem oldu
Aylar sonra ortaya çıkan Özgü Namal, hayranlarını sevindirdi. Öte yandan sosyal medya kullanıcıları, yaptıkları yorumlarla anne-oğlun benzerliğine dikkat çekti.