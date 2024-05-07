7 aylık ilişki bitti! İrem Derici ve Gökhan Fırat ayrıldı! Geriye sevgilisiyle yaptırdıkları 21 dövmesi kaldı!

Atakan Işıktutan ile 8 aylık ilişkisini sonlandıran İrem Derici, Gökhan Fırat ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Sevgilisiyle birlikte "21" dövmesi yaptıran Derici, anlamını Hülya Avşar'ın programında açıklamıştı. "Ayrılırsak bunu sildirmek çok zor olacak" diyen Derici'den kötü haber geldi. Ünlü çiftin 7 aylık ilişkisi bitti. Derici'nin ayrılığın ardından yazdığı not ise dikkat çekti. İşte detaylar...