Mehmed Fetihler Sultanı’nın yıldızı Serkan Çayoğlu bakın aslen nereli çıktı! İşte Özge Gürel’in gelin gittiği memleket...

SERKAN ÇAYOĞLU KİMDİR? 31 Mayıs 1987 tarihinde dünyaya gelen Serkan Çayoğlu , Eğitimini Almanya'da Erlangen Üniversitesi'nin Ekonomi Bölümünde tamamladı. Önceleri modellik yapmayı düşünen Serkan Çayoğlu, bir süre sonra oyunculuğa yöneldi ve Ümit Çırak ve Dolunay Soysert gibi isimlerden profesyonel oyunculuk eğitimi aldı.

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İlk olarak, 2012 yılında Kuzey Güney dizisinin sezon finalinde rol alan oyuncu, Hande Yener'in "Ya Ya Ya" klibinde de oynadı. 2014 yılında başrollerini Özge Gürel ile paylaştığı Kiraz Mevsimi dizisinde "Ayaz Dinçer" rolünü canlandırdı.