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Mehmed Fetihler Sultanı’nın yıldızı Serkan Çayoğlu bakın aslen nereli çıktı! İşte Özge Gürel’in gelin gittiği memleket...

Kadrosunda Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak, Kenan Çoban gibi isimlerin yer aldığı Mehmed Fetihler Sultanı'nda başrolü üstlenen Serkan Çayoğlu'nun hayatı merak edildi. Meslektaşı Özge Gürel ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun özellikle memleketi merak konusu olarak "Serkan Çayoğlu aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Mehmed Fetihler Sultanı'nın yıldızı Serkan Çayoğlu'nun memleketi...

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Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 16:29 Güncelleme 27 Şubat 2024, 16:29
Mehmed Fetihler Sultanı’nın yıldızı Serkan Çayoğlu bakın aslen nereli çıktı! İşte Özge Gürel’in gelin gittiği memleket... 1

Mehmed Fetihler Sultanı'nda başrolü üstlenen Serkan Çayoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Mehmed Fetihler Sultanı’nın yıldızı Serkan Çayoğlu bakın aslen nereli çıktı! İşte Özge Gürel’in gelin gittiği memleket... 2

SERKAN ÇAYOĞLU KİMDİR?
31 Mayıs 1987 tarihinde dünyaya gelen Serkan Çayoğlu, Eğitimini Almanya'da Erlangen Üniversitesi'nin Ekonomi Bölümünde tamamladı. Önceleri modellik yapmayı düşünen Serkan Çayoğlu, bir süre sonra oyunculuğa yöneldi ve Ümit Çırak ve Dolunay Soysert gibi isimlerden profesyonel oyunculuk eğitimi aldı.

Mehmed Fetihler Sultanı’nın yıldızı Serkan Çayoğlu bakın aslen nereli çıktı! İşte Özge Gürel’in gelin gittiği memleket... 3

İlk olarak, 2012 yılında Kuzey Güney dizisinin sezon finalinde rol alan oyuncu, Hande Yener'in "Ya Ya Ya" klibinde de oynadı. 2014 yılında başrollerini Özge Gürel ile paylaştığı Kiraz Mevsimi dizisinde "Ayaz Dinçer" rolünü canlandırdı.

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