2024 Survivor Nagihan Karadere’nin 7 yıl önce ayrıldığı eski eşi bakın kim çıktı! Kızının babası meğer...

Survivor All Star kırmızı takım yarışmacılarından Nagihan Karadere, oyun parkurunda geçirdiği kaza sonrası gündem oldu. Sevenlerini endişelendiren fenomen yarışmacının hayatı da merak edilip araştırıldı. Ünlü isim hakkında araştırma yapanlar özellikle "Nagihan Karadere evli mi?", "Nagihan Karadere'nin eski eşi kim?" sorularının yanıtını arattı. Karadere'nin 7 yıl önce boşandığı kızının babası bakın kimmiş...
Survivor'da diskalifiye tehlikesi atlatan Nagihan Karadere, bu kez oyun parkurunda geçirdiği kaza sonrası gündem oldu. Sevenlerini endişelendiren fenomen yarışmacının hayatı da merak edilip araştırıldı.
NAGİHAN KARADERE KİMDİR?
Türk kısa mesafe ve engelli koşucusu Nagihan Karadere, 27 Aralık 1984 tarihinde dünyaya geldi. Fenerbahçe'de yetişti ve sürat koşuları branşında yarıştı. 13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı.
Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında Türk millî takımında yer alarak gümüş madalya kazanan sporcu, 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele etti; ancak hatalı çıkış yapınca yarış dışı bırakıldı.