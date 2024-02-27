Bahar’ın Evren'i Buğra Gülsoy’un eski eşi kendisinden de ünlü çıktı! Meğer Tatar Ramazan’ın yıldızıyla aylarca evli kalmış...

Kadrosunda Demet Evgar, Ecem Özkaya, Mehmet Ak Yılmaz'ın yer aldığı Bahar dizisinde Evren karakterini canlandıran Buğra Gülsoy, özel hayatıyla dikkat çekti. Daha önce iki kez nikah masasına oturan oyuncunun özellikle ilk eşi merak edildi. Ünlü oyuncunun bir dönem Tatar Ramazan'ın yıldızıyla evli olduğunu duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Buğra Gülsoy'un eski eşi kimmiş...
Aşk Yeniden, Kızım, Dünyayla Benim Aramda, 8. Gün gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Buğra Gülsoy'un özle hayatı dikkat çekti.
Daha önce iki kez nikah masasına oturan Gülsoy'un Nilüfer Gürbüz'den Cem adını verdiği bir oğlu oldu.
Ünlü oyuncunun ilk eşi ise merak edilip araştırılmaya başlandı. Gülsoy'un kendisi gibi oyuncu olan eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.