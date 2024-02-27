Bahar’ın Evren'i Buğra Gülsoy’un eski eşi kendisinden de ünlü çıktı! Meğer Tatar Ramazan’ın yıldızıyla aylarca evli kalmış...

Daha önce iki kez nikah masasına oturan Gülsoy'un Nilüfer Gürbüz'den Cem adını verdiği bir oğlu oldu.

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Ünlü oyuncunun ilk eşi ise merak edilip araştırılmaya başlandı. Gülsoy'un kendisi gibi oyuncu olan eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.