Meghan Markle’dan İngiliz kraliyet ailesine rahat yok! Hem salladı hem de geri dönmek için zarf attı! Aba altından sopa gösteriyor

Prens Harry ve eşi Meghan Markle ayrılık sonrası sessizliklerini ilk olarak ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'e verdikleri röportajla bozmuştu. Ortalığı kasıp kavuran bu röportajda Markle, kraliyet ailesi üyelerinin kendisine ve oğlu Archie'ye ırkçılık yapmalarından saray çalışanlarının kendisi hakkındaki yalan iddialarına kadar birçok konu hakkında konuşmuştu.