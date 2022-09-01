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Haberler Magazin Meghan Markle'dan İngiliz kraliyet ailesine rahat yok! Hem salladı hem de geri dönmek için zarf attı! Aba altından sopa gösteriyor

Meghan Markle'dan İngiliz kraliyet ailesine rahat yok! Hem salladı hem de geri dönmek için zarf attı! Aba altından sopa gösteriyor

2020'nin başlarında Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. Meghan Markle ve Prens Harry, Amerikalı ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'in programına konuk olmuş ve Kraliyet'in duyulmamış sırlarını ifşalamışlardı. Ancak gelin görün ki Meghan Markle hızını alamamış olacak ki, bu kez de The Cut dergisine açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

01.09.2022 12:43 - Son Güncelleme: 01.09.2022 12:43
Meghan Markle’dan İngiliz kraliyet ailesine rahat yok! Hem salladı hem de geri dönmek için zarf attı! Aba altından sopa gösteriyor

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıp Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleştikten sonra kraliyet ailesi hakkında yaptıkarı açıklamalarla gündeme gelen Harry ve Meghan bu kez The Cut dergisine konuştu.

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Meghan Markle’dan İngiliz kraliyet ailesine rahat yok! Hem salladı hem de geri dönmek için zarf attı! Aba altından sopa gösteriyor

Kraliyetten ayrıldıkları günden itibaren verdiği röportajlarda, katıldığı programlarda kraliyet hayatında yaşadığı her bir detayı adeta dünyaya haykıran Meghan Markle yine sarf ettiği zehir zemberek sözlerle dünyanın gündemine oturdu.

Meghan Markle’dan İngiliz kraliyet ailesine rahat yok! Hem salladı hem de geri dönmek için zarf attı! Aba altından sopa gösteriyor

Prens Harry ve eşi Meghan Markle ayrılık sonrası sessizliklerini ilk olarak ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'e verdikleri röportajla bozmuştu. Ortalığı kasıp kavuran bu röportajda Markle, kraliyet ailesi üyelerinin kendisine ve oğlu Archie'ye ırkçılık yapmalarından saray çalışanlarının kendisi hakkındaki yalan iddialarına kadar birçok konu hakkında konuşmuştu.

Meghan Markle’dan İngiliz kraliyet ailesine rahat yok! Hem salladı hem de geri dönmek için zarf attı! Aba altından sopa gösteriyor

Oprah Winfrey röportaj sonrası yapacağı hamle merak edilen Meghan Markle bu sefer dozu biraz daha artırdı ve kraliyet ailesini adeta topa tuttu.

Meghan Markle’dan İngiliz kraliyet ailesine rahat yok! Hem salladı hem de geri dönmek için zarf attı! Aba altından sopa gösteriyor

Kraliyetten ayrılma kararıyla ilgili konuşan Markle, "Yalnızca var olarak bile hiyerarşinin dinamiklerini bozuyorduk" ifadesini kullandı.

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