Meghan Markle'dan İngiliz kraliyet ailesine rahat yok! Hem salladı hem de geri dönmek için zarf attı! Aba altından sopa gösteriyor
2020'nin başlarında Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. Meghan Markle ve Prens Harry, Amerikalı ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'in programına konuk olmuş ve Kraliyet'in duyulmamış sırlarını ifşalamışlardı. Ancak gelin görün ki Meghan Markle hızını alamamış olacak ki, bu kez de The Cut dergisine açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
01.09.2022 12:43 - Son Güncelleme: 01.09.2022 12:43
Kraliyetten ayrıldıkları günden itibaren verdiği röportajlarda, katıldığı programlarda kraliyet hayatında yaşadığı her bir detayı adeta dünyaya haykıran Meghan Markle yine sarf ettiği zehir zemberek sözlerle dünyanın gündemine oturdu.
Prens Harry ve eşi Meghan Markle ayrılık sonrası sessizliklerini ilk olarak ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'e verdikleri röportajla bozmuştu. Ortalığı kasıp kavuran bu röportajda Markle, kraliyet ailesi üyelerinin kendisine ve oğlu Archie'ye ırkçılık yapmalarından saray çalışanlarının kendisi hakkındaki yalan iddialarına kadar birçok konu hakkında konuşmuştu.
Oprah Winfrey röportaj sonrası yapacağı hamle merak edilen Meghan Markle bu sefer dozu biraz daha artırdı ve kraliyet ailesini adeta topa tuttu.