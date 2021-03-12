Meghan Markle ve Prens Harry parasız kalıp çarşı pazarı karıştırdı milyonları cebe indirdi! Netflix, Apple, Spotify, Disney derken...
2020'nin başlarında Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. Meghan Markle ve Prens Harry, Amerikalı ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'in günlerdir tanıtımlarıyla bile ses getiren özel programına konuk oldu. Çift Oprah Winfrey'e verdikleri röpörtajda Kraliyet Ailesi'ndeki yaşamlarını anlattı. Peki maddi olarak zor durumda kaldıklarını söyleyen Meghan Markle ve Prens Harry çifti nasıl geçiniyor? Duyacaklarınız dudak uçuklatan cinsten.
28 MİLYAR DOLARLIK BİR İMPARATORLUĞUN GÖRÜNEN YÜZLERİ
Forbes'in bildirdiğine göre Kraliyet Ailesi, her yıl İngiltere ekonomisine yüz milyonlarca sterlin pompalayan 28 milyar dolarlık bir imparatorluğun halka açık yüzlerini oluşturuyor. Televizyonda yayınlanan Harry ve Meghan'ın kraliyet düğününün İngiltere ekonomisine sağladığı artış, tahminen 1,5 milyar dolardı. İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerine aileninin Kate Miiddleton, Prens William, Prens Harry ya da Meghan Markle gibi popüler üyeleri tarafından yapılan ziyaretlerde genişleyen küresel bir işletme için büyük ilgi ve kar yaratıyor.
Diğer taraftan, Harry ve Meghan'ın kraliyet görevlerinden ayrılmasıyla şu anda Kraliçe 2. Elizabeth'e yardım eden 7 aile üyesi bulunuyor: Tahtın bir sonraki varisi Prens Charles ve eşi Cornwall Düşesi Camilla; ikinci sırada yer alan Prens William ve Cambridge Düşesi Kate; Kraliçe'nin kızı Prenses Anne; ve Kraliçe'nin en küçük oğlu Prens Edward ve eşi Wessex Kontesi Sophie.
KRALİYET AİLESİNİN SERVETİNİ NELER OLUŞTURUYOR?
Kraliyet ailesi üyesi olmak, aynı zamanda 28 milyar dolarlık para makinesinin gelecek jenerasyonlara iletilmesini de beraberinde getiriyor.
İngiliz kraliyeti yasal olarak değeri 4,9 milyar değerindeki Buckingham Sarayı, 19,5 milyar dolarlık The Crown Estate (İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda topraklarında, bir şirket olarak tek başına İngiliz hükümdarına ait ve hükümetin hükmünün bulunmadığı topraklar), 3 milyar dolarlık Cornwall Dükalığı, 748 milyon dolarlık Lancaster Dükalığı, 630 milyon dolarlık Kensington Sarayı ve 592 milyon dolar ederindeki Crown Estate İskoçya'ya sahip. Forbes, aynı zamanda Kraliçe 2. Elizabeth'in mücevlerinden ve giyselerinden oluşan 500 milyon dolarlık kişisel bir serveti olduğunu tahmin ediyor.
Ancak, kraliyet ailesi bu mülklerin yasal sahibi olmasına rağmen, satmaya yetkileri yok.
İNGİLİZ MEDYASININ ALTIN MADENİ
Kraliyet Ailesi İngiliz medyası için de bir altın madeni. Markle, ses getiren röportajında ailenin magazin dergileri ve tabloid gazetelerle "görünmez bir sözleşme" yaptığından bahsetti..
Bununla birlikte, üç yıl önce, İngiltere merkezli bir marka değerleme firması olan Brand Finance, kraliyet ailesinin medya endüstrisine yaklaşık 70 milyon dolar katkı yaptığını açıkladı. Harry ve Meghan röportajının 60'tan fazla ülkede yayınlandıktan sonra bu rakamın daha da artacağı tahmin ediliyor.