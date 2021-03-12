İbrahim Tatlıses'e dudak uçuklatan hediye! Önce evlilik bombası şimdi de 750 bin TL'lik...
İbrahim Tatlıses magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya ile nikah masasına oturacağı ileri sürülen İbrahim Tatlıses hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. 9 yıl aradan sonra İbo Show ile ekranlara geri dönen 69 yaşındaki Tatlıses'e '750 bin TL'lik hediye' iddiası gündeme bomba gibi düştü.
12.03.2021 13:10
- Son Güncelleme: 12.03.2021 13:24
İbrahim Tatlıses'e dudak uçuklatan hediye! Geçtiğimiz günlerde 26 yaşındaki Gülçin Karakaya ile evlilik arifesinde olduğu iddia edilen İbrahim Tatlıses'in İbo Show'a veda edeceği iddia edilmişti.
İbo Show'un kaldırılacağı yönünde iddiaların ortaya atılmasıyla programın yapımcısı Polat Yağcı, 'İbo Show'un reyting yarışında istenen düzeyde olmadığı gerekçesiyle final yapacağı haberleri hakkında açıklama yaptı.
Müzik yapımcısı Polat Yağcı, "Final iddiaları tamamıyla yalan. Çekimlere devam ediyoruz" diyerek, 'İbo Show' programının devam edeceğini duyurdu.
Yeni haberlere göre ise kanal, 'İbo Show'un sözleşmesini 16 bölüm daha uzatma kararı aldı. Bir diğer iddia ise magazin gündemine bomba gibi düştü.
750 BİN TL'LİK HEDİYE!
'2. Sayfa'nın Instagram hesabında yer alan habere göre; Star TV, final haberleri sonrası programını uzattığı İbrahim Tatlıses'e 750 bin TL'lik bir cip hediye etti.