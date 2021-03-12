Gamze Topuz ve eski futbolcu sevgilisi Tümer Metin'den olay aşk pozu: "Ayak sevme saati"

Gamze Topuz ve eski futbolcu sevgilisi Tümer Metin'in aşk pozu sosyal medyayı ikiye böldü. 37 yaşındaki oyuncu Gamze Topuz, uzun süredir eski futbolcu Tümer Metin ile aşk yaşıyor. Aynı evde kalan ve sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan çift, bu sefer de birbirlerinin ayaklarını severken çekildikleri fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyal medyayı ikiye bölen paylaşım kısa sürede magazin gündemine de bomba gibi düştü.

12.03.2021 12:40 - Son Güncelleme: 12.03.2021 12:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





