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Gamze Topuz ve eski futbolcu sevgilisi Tümer Metin'den olay aşk pozu: "Ayak sevme saati"

Gamze Topuz ve eski futbolcu sevgilisi Tümer Metin'in aşk pozu sosyal medyayı ikiye böldü. 37 yaşındaki oyuncu Gamze Topuz, uzun süredir eski futbolcu Tümer Metin ile aşk yaşıyor. Aynı evde kalan ve sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan çift, bu sefer de birbirlerinin ayaklarını severken çekildikleri fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyal medyayı ikiye bölen paylaşım kısa sürede magazin gündemine de bomba gibi düştü.

12.03.2021 12:40 - Son Güncelleme: 12.03.2021 12:40
Gamze Topuz ve eski futbolcu sevgilisi Tümer Metin'den olay aşk pozu: Ayak sevme saati

BİRBİRİNİN AYAKLARINI SEVDİLER

Gamze Topuz ve eski futbolcu sevgilisi Tümer Metin'den olay aşk pozu! 37 yaşındaki oyuncu Gamze Topuz, uzun süredir eski futbolcu Tümer Metin ile aşk yaşıyor. Aynı evde kalan ve sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan çift, bu sefer de ilginç bir pozlarını paylaştı.

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Gamze Topuz ve eski futbolcu sevgilisi Tümer Metin'den olay aşk pozu: Ayak sevme saati

Oyuncunun, Ümit Kantarcılar'dan olan kızı Elis Naz'ın ayağını elleriyle sevdiği sırada aynı hareketi eski milli futbolcu Topuz'a yaptı. Oyuncu, Metin'in ayağını sevdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşarak, "Ayak sevme saati" yazarak, hikaye bölümünden yayınladı. Çiftin takipçilerinin bir kısmı ayak sevme pozunu çok beğenirken bazıları da bu anın romantik olmadığını belirtti.

Gamze Topuz ve eski futbolcu sevgilisi Tümer Metin'den olay aşk pozu: Ayak sevme saati

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Gamze Topuz ve eski futbolcu sevgilisi Tümer Metin'den olay aşk pozu: Ayak sevme saati

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Gamze Topuz ve eski futbolcu sevgilisi Tümer Metin'den olay aşk pozu: Ayak sevme saati