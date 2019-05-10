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Meghan Markle bebeğine kedisinin adını verdi! Kraliyet gelininin yeni marifeti...

Dünyanın en ünlü bebeği, Meghan Markle ve Prens Harry'nin ilk çocukları geçtiğimiz haftanın başında dünyaya gözlerini açmıştı. Doğduğu günden beri gündemden düşmeyen kraliyet bebeği ile ilgili şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Meghan Markle'ın bebeğine kedisinin adını verdiği iddia ediliyor. İşte Kraliyet gelin Meghan Markle'ın yeni marifeti...

10.05.2019 15:02 - Son Güncelleme: 10.05.2019 15:12
Meghan Markle bebeğine kedisinin adını verdi! Kraliyet gelininin yeni marifeti...

Geçtiğimiz yıl evlenen Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin bebekleri merakla bekleniyordu. Prensi Harry'nin Amerikalı eşi Meghan Markle, 3.2 kilogram ağırlığında erkek bir bebek dünyaya getirdi. Doğduğu günden beri gündemden düşmeyen kraliyet bebeği ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı. Kraliyet gelini Meghan Markle bebeğine kedisinin adını verdiği söylendi.

Meghan Markle bebeğine kedisinin adını verdi! Kraliyet gelininin yeni marifeti...

Prens Harry ve Düşes Meghan Markle'ın yeni doğan bebeği, tahtın yedinci sıradaki varisinin adı Archie Harrison Mountbatten-Windsor olarak açıklanmıştı.

Meghan Markle bebeğine kedisinin adını verdi! Kraliyet gelininin yeni marifeti...

Attığı her adımla İngiltere kraliyetinin kurallarını yıkan Meghan Markle, yine büyük sansasyon yaratacak bir işe imza atmış gibi görünüyor.

Meghan Markle bebeğine kedisinin adını verdi! Kraliyet gelininin yeni marifeti...

The Sun gazetesinin haberine göre Meghan Markle'ın eski yakın arkadaşlarından biri bebeğe verilen Archie isminin neden seçildiğini açıkladı.

Meghan Markle bebeğine kedisinin adını verdi! Kraliyet gelininin yeni marifeti...

İddiaya göre Markle genç kızken Archie adında bir kedisi vardı. Markle'ın annesinin sokaktan kurtardığı ve sahiplendiği bu kedi Markle tarafından çok seviliyordu.

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