Meghan Markle bebeğine kedisinin adını verdi! Kraliyet gelininin yeni marifeti...

Dünyanın en ünlü bebeği, Meghan Markle ve Prens Harry'nin ilk çocukları geçtiğimiz haftanın başında dünyaya gözlerini açmıştı. Doğduğu günden beri gündemden düşmeyen kraliyet bebeği ile ilgili şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Meghan Markle'ın bebeğine kedisinin adını verdiği iddia ediliyor. İşte Kraliyet gelin Meghan Markle'ın yeni marifeti...

10.05.2019 15:02 - Son Güncelleme: 10.05.2019 15:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





