Meghan Markle bebeğine kedisinin adını verdi! Kraliyet gelininin yeni marifeti...
Dünyanın en ünlü bebeği, Meghan Markle ve Prens Harry'nin ilk çocukları geçtiğimiz haftanın başında dünyaya gözlerini açmıştı. Doğduğu günden beri gündemden düşmeyen kraliyet bebeği ile ilgili şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Meghan Markle'ın bebeğine kedisinin adını verdiği iddia ediliyor. İşte Kraliyet gelin Meghan Markle'ın yeni marifeti...
10.05.2019 15:02
- Son Güncelleme: 10.05.2019 15:12
Geçtiğimiz yıl evlenen Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin bebekleri merakla bekleniyordu. Prensi Harry'nin Amerikalı eşi Meghan Markle, 3.2 kilogram ağırlığında erkek bir bebek dünyaya getirdi. Doğduğu günden beri gündemden düşmeyen kraliyet bebeği ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı. Kraliyet gelini Meghan Markle bebeğine kedisinin adını verdiği söylendi.
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