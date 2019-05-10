Hercai dizisinin yakışıklı Miran'ı Akın Akınözü'nü görenler şok oldu! Herkes değişimini konuşuyordu ama...

Hercai dizisiyle özellikle genç kızlaın kalbini çalan Akın Akınözü'nün çocukluk halini görenler şok oldu. Sosyal medyadaki 'öncesi - sonrası' akımının en başarılı değişimi olduğu düşünülen Miran Aslanbey karakterinin hayranları, Akın Akınözü'nün çocukluk halini görünce ikinci kez şok oldu. İşte ünlülerin çocukluk halleri...

HERCAİ 9. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE - TIKLA