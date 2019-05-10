Hercai dizisinin yakışıklı Miran'ı Akın Akınözü'nü görenler şok oldu! Herkes değişimini konuşuyordu ama...
Atv'nin reytingleri kısa sürede altüst eden dizisi Hercai'de Miran Aslanbey karakterine hayat veren Akın Akınözü'nün değişimi, geçtiğimiz günlerde sosyal medyayı salladı. 29 yaşındaki Akın Akınözü, Miran Aslanbey karakteriyle genç kızların gönlünü fethederken, ortaya çıkan görüntüsüyle hayranları şok oldu. Ebru Şahin ile Atv ekranlarında yayınlanan Hercai'nin başrolünü paylaşan Akın Akınözü'nün o fotoğrafını görmeye hazır mısınız? İşte görünce şok olacağınız o fotoğraf!
10.05.2019 13:53
- Son Güncelleme: 10.05.2019 13:53
Hercai dizisiyle özellikle genç kızlaın kalbini çalan Akın Akınözü'nün çocukluk halini görenler şok oldu. Sosyal medyadaki 'öncesi - sonrası' akımının en başarılı değişimi olduğu düşünülen Miran Aslanbey karakterinin hayranları, Akın Akınözü'nün çocukluk halini görünce ikinci kez şok oldu. İşte ünlülerin çocukluk halleri...
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