Meğerse Çukur'un yıldızı Ezel dizisinde de oynamış! Bu görüntüler sosyal medyaya bomba gibi düştü!

Pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkan Çukur dizisi gerek senaryosu gerek oyuncularıyla çok konuşulan yapımlarından biri haline geldi. 23 Ekim 2017 tarihinde yayın hayatına başlayan Çukur, o günden bugüne her yıl vites attırdı. Dizi hakkında her detay merak edilirken, oyuncuları hakkında da çok özel detaylar sosyal medyada yer alıyor. Onlarda biri de bu. Çukur'un bakın hangi yıldız ismi atv ekranların yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren, başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Tuncel Kurtiz, Yiğit Özşener, Barış Falay gibi isimlerin de yer aldığı Ezel dizisinde rol almış. Görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta o sürpriz isim olmak üzere, ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.