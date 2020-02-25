Meğerse Çukur'un yıldızı Ezel dizisinde de oynamış! Bu görüntüler sosyal medyaya bomba gibi düştü!
2017 tarihinden bu yana ekranlarda olan Çukur dizisinin yıldız isminin Ezel dizisinde de rol aldığı ortaya çıktı.
ATV ekranlarında yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren, başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Tuncel Kurtiz, Yiğit Özşener, Barış Falay gibi isimlerin de yer aldığı Ezel dizisinde rol almış. 20 yaşında olan genç oyuncu Burak Dakak, Çukur dizisinde oynamadan önce bir zamanların popüler dizisi olan Ezel'de oynamıştır. O zamanlar henüz çocuk olan Burak Dakak Ezel'de oynadığı zaman 10 yaşındaydı. Ezel dizisinde Mert'in çocukluğunu oynamıştır. Mert karakteri Ezel'in kardeşidir. Eskiyi hatırladıkları sahnelerde oynayan Burak Dakak, Ezel'de oynadığı zamanlara ait olan bir fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşmıştır.
Pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkan Çukur dizisi gerek senaryosu gerek oyuncularıyla çok konuşulan yapımlarından biri haline geldi. 23 Ekim 2017 tarihinde yayın hayatına başlayan Çukur, o günden bugüne her yıl vites attırdı. Dizi hakkında her detay merak edilirken, oyuncuları hakkında da çok özel detaylar sosyal medyada yer alıyor. Onlarda biri de bu. Çukur'un bakın hangi yıldız ismi atv ekranların yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren, başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Tuncel Kurtiz, Yiğit Özşener, Barış Falay gibi isimlerin de yer aldığı Ezel dizisinde rol almış. Görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta o sürpriz isim olmak üzere, ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.