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Arsenal'in yıldızı Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Arsenal'de futbol hayatını sürdüren Mesut Özil, 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile 2019'un Haziran ayında dünya evine girdi. Mutlu bir evlilik sürdüren çiftten geçtiğimiz günlerdemüjdeli haber geldi. Alman basını; Mesut Özil'in 8 ay önce evlendiği eşi Amine Gülşe'nin hamile olduğunu duyurdu. 26 yaşındaki Gülşe'nin, annesi ve kayınvalidesinin desteğiyle çocuğunu kendisinin yetiştirmek istediği öğrenildi. Bebeğin cinsiyeti ise herkes tarafından merak ediliyordu. İşte Amine Gülşe ile Mesut Özil'in bebeğinin cinsiyeti...

25.02.2020 15:45 - Son Güncelleme: 25.02.2020 16:03
Arsenal'in yıldızı Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Arsenal'de forma giyen ünlü futbolcu Mesul Özil'in eşi Amine Gülşe'nin hamile olduğu geçtiğimiz hafta ortaya çıkmıştı. Mesut Özil ve Amine Gülşe çiftinin bebeğinin cinsiyeti belli oldu.

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Arsenal'in yıldızı Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Geçtiğimiz yaz aylarında dünya evine giren Amine Gülşe ve Mesut Özil'in bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğu öğrenildi.

Arsenal'in yıldızı Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu

BEBEĞİNİ KENDİSİ YETİŞTİRECEK

Amine Gülşe'nin bebeğine kendi bakmaya karar verdiği, dadı tutmayacağı öğrenildi. Güzel oyuncu, annesi ve kayınvalidesinin desteğiyle çocuğunu kendisi yetiştirmek istiyor.

Arsenal'in yıldızı Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu

MESUT MAÇ KADROSUNA ALINMADI

Öte yandan, Amine Gülşe'nin yaklaşan doğumu sebebiyle Mesut Özil, Arsenal'in Yunanistan'da Olympiakos'la yapacağı maçın kadrosuna dahil edilmedi.

Arsenal'in yıldızı Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Kulüpten yapılan açıklamada, Mesut Özil'in Avrupa Ligi elemeleri ilk maçında kişisel sebeplerden ötürü yer almadığı belirtildi.

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