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Arsenal'in yıldızı Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Arsenal'de futbol hayatını sürdüren Mesut Özil, 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile 2019'un Haziran ayında dünya evine girdi. Mutlu bir evlilik sürdüren çiftten geçtiğimiz günlerdemüjdeli haber geldi. Alman basını; Mesut Özil'in 8 ay önce evlendiği eşi Amine Gülşe'nin hamile olduğunu duyurdu. 26 yaşındaki Gülşe'nin, annesi ve kayınvalidesinin desteğiyle çocuğunu kendisinin yetiştirmek istediği öğrenildi. Bebeğin cinsiyeti ise herkes tarafından merak ediliyordu. İşte Amine Gülşe ile Mesut Özil'in bebeğinin cinsiyeti...

25.02.2020 15:45 - Son Güncelleme: 25.02.2020 16:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





