Meğer Mustafa Sandal’ın klibinde oynamış! Babasından gizli... Dünyayla Benim Aramda’nın yıldızı Demet Özdemir’in ablasını gören küçük dilini ısırıyor!

Son dönemde Dünyayla Benim Aramda dizisiyle adından söz ettiren Demet Özdemir'in özel hayatı da sıklıkla konuşulmaya başlandı. Özellikle ablası Derya Özdemir hakkında aramalar hız kazandı. Aslında abla Özdemir, kardeşinden önce ünlüler diyarına adımı atmaya başlamış. Bir dönem babasından gizli Mustafa Sandal'ın klibinde oynamış. İşte Demet Özdemir'in ablası hakkında bilinmeyen gerçekler haberimizde!