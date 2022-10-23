Hadise'nin boşandığı eşi Mehmet Dinçerler denize sıfır yeni evini ilk kez gösterdi! Ayrılırken robot süpürge ve gümüş tepsiyi alıp gitmişti
Hadise'nin boşandığı eşi Mehmet Dinçerler denize sıfır yeni evini ilk kez gösterdi! Ayrılırken robot süpürge ve gümüş tepsiyi alıp gitmişti... Şimdilerde yeni evine taşınmak için gün sayan Mehmet Dinçerler inşaat halindeki villanın görüntüsünü takipçilerine gösterdi. Hadise ile Mehmet Dinçerler 30 Nisan'da evlenmiş 30 Eylül'de ise tek celsede boşanmıştı...
MEHMET DİNÇERLER'İN BEKAR EVİ
Hadise'nin Riva'daki evinde ne var ne yok toplayıp götürmüştü... Mehmet Dinçerler'in bekar evi ortaya çıktı.
İlişkilerinin başlaması, evlilik süreci, boşanma haberleri derken Hadise ile Mehmet Dinçerler gündemden düşmüyor.
ROBOT SÜPÜRGEYİ VE GÜMÜŞ TEPSİYİ ALDI
Biten evliliğin ardından şoke eden iddialardan biri de Mehmet Dinçerler'in, Hadise ile yaşadıkları evden ayrılırken değerli gördüğü eşyaları kaçırmasıydı... 2. Sayfa programının iddiasına göre, Dinçerler, Hadise ile ayrılma kararı aldıktan sonra evdeki gümüş tepsiyi ve robot süpürgeyi aldı.
İBRAHİM ÇELİKKOL'DAN HADİSE'YE DESTEK
Ayrıca Mehmet Dinçerler'in, oyuncu İbrahim Çelikkol'dan kiraladığı evin 6 aylık kirasını ve depozitosunu da ödemediği iddialar arasında. Zor durumda kalan Hadise'ye Çelikkol destek verdi. Yakışıklı oyuncu, ünlü şarkıcıya istediği kadar evde oturabileceğini söyledi.