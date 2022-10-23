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Haberler Magazin Hadise'nin boşandığı eşi Mehmet Dinçerler denize sıfır yeni evini ilk kez gösterdi! Ayrılırken robot süpürge ve gümüş tepsiyi alıp gitmişti

Hadise'nin boşandığı eşi Mehmet Dinçerler denize sıfır yeni evini ilk kez gösterdi! Ayrılırken robot süpürge ve gümüş tepsiyi alıp gitmişti

Hadise'nin boşandığı eşi Mehmet Dinçerler denize sıfır yeni evini ilk kez gösterdi! Ayrılırken robot süpürge ve gümüş tepsiyi alıp gitmişti... Şimdilerde yeni evine taşınmak için gün sayan Mehmet Dinçerler inşaat halindeki villanın görüntüsünü takipçilerine gösterdi. Hadise ile Mehmet Dinçerler 30 Nisan'da evlenmiş 30 Eylül'de ise tek celsede boşanmıştı...

23.10.2022 16:05 - Son Güncelleme: 23.10.2022 16:06
Hadise’nin boşandığı eşi Mehmet Dinçerler denize sıfır yeni evini ilk kez gösterdi! Ayrılırken robot süpürge ve gümüş tepsiyi alıp gitmişti

Ayrılırken robot süpürge ve gümüş tepsiyi alıp gitmişti... Hadise'nin boşandığı eşi Mehmet Dinçerler denize sıfır yeni evini ilk kez gösterdi!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hadise’nin boşandığı eşi Mehmet Dinçerler denize sıfır yeni evini ilk kez gösterdi! Ayrılırken robot süpürge ve gümüş tepsiyi alıp gitmişti

MEHMET DİNÇERLER'İN BEKAR EVİ

Hadise'nin Riva'daki evinde ne var ne yok toplayıp götürmüştü... Mehmet Dinçerler'in bekar evi ortaya çıktı.

Hadise’nin boşandığı eşi Mehmet Dinçerler denize sıfır yeni evini ilk kez gösterdi! Ayrılırken robot süpürge ve gümüş tepsiyi alıp gitmişti

İlişkilerinin başlaması, evlilik süreci, boşanma haberleri derken Hadise ile Mehmet Dinçerler gündemden düşmüyor.

Hadise’nin boşandığı eşi Mehmet Dinçerler denize sıfır yeni evini ilk kez gösterdi! Ayrılırken robot süpürge ve gümüş tepsiyi alıp gitmişti

ROBOT SÜPÜRGEYİ VE GÜMÜŞ TEPSİYİ ALDI

Biten evliliğin ardından şoke eden iddialardan biri de Mehmet Dinçerler'in, Hadise ile yaşadıkları evden ayrılırken değerli gördüğü eşyaları kaçırmasıydı... 2. Sayfa programının iddiasına göre, Dinçerler, Hadise ile ayrılma kararı aldıktan sonra evdeki gümüş tepsiyi ve robot süpürgeyi aldı.

Hadise’nin boşandığı eşi Mehmet Dinçerler denize sıfır yeni evini ilk kez gösterdi! Ayrılırken robot süpürge ve gümüş tepsiyi alıp gitmişti

İBRAHİM ÇELİKKOL'DAN HADİSE'YE DESTEK

Ayrıca Mehmet Dinçerler'in, oyuncu İbrahim Çelikkol'dan kiraladığı evin 6 aylık kirasını ve depozitosunu da ödemediği iddialar arasında. Zor durumda kalan Hadise'ye Çelikkol destek verdi. Yakışıklı oyuncu, ünlü şarkıcıya istediği kadar evde oturabileceğini söyledi.

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