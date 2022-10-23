Hadise’nin boşandığı eşi Mehmet Dinçerler denize sıfır yeni evini ilk kez gösterdi! Ayrılırken robot süpürge ve gümüş tepsiyi alıp gitmişti

ROBOT SÜPÜRGEYİ VE GÜMÜŞ TEPSİYİ ALDI

Biten evliliğin ardından şoke eden iddialardan biri de Mehmet Dinçerler'in, Hadise ile yaşadıkları evden ayrılırken değerli gördüğü eşyaları kaçırmasıydı... 2. Sayfa programının iddiasına göre, Dinçerler, Hadise ile ayrılma kararı aldıktan sonra evdeki gümüş tepsiyi ve robot süpürgeyi aldı.