Sinem Kobal'ın kızı Lalin 2 yaşında! Doğum günü karesi anneanne Nuray Kobal'dan! Kenan İmirzalıoğlu 'Lalin anneye Leyla bana benziyor' demişti
Sinem Kobal'ın kızı Lalin 2 yaşında! Doğum günü karesi anneanne Nuray Kobal'dan geldi. Geçtiğimiz ay bir restoran çıkışında kameralara takılan Kenan İmirzalıoğlu 'Lalin anneye Leyla bana benziyor' demişti... İşte Takvim.com.tr'den Mesure Merve Arslan'ın ortaya çıkardığı o fotoğraf karesi ve 2016 yılında evlenen, Lalin ile Leyla adında iki kız evlada sahip olan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın çocukları...
LALİN ANNEYE LEYLA BABAYA...
Sinem Kobal'ın kızı Lalin 2 yaşında! Kenan İmirzalıoğlu 'Lalin anneye Leyla bana benziyor demişti... Doğum günü karesi anneanne Nuray Kobal'dan geldi.
Dadı dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ve Selena'yla hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sinem Kobal, 2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.
Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, geçen Mayıs ayında ise Leyla adına verdikleri kızlarına kavuştu. İkinci kez baba olan Kenan İmirzalıoğlu geçtiğimiz ay restoran çıkışı kameralara yansımış ve gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.
Eşi Sinem Kobal hakkında konuşan İmirzalıoğlu, "Sinem gayet iyi, içinden muhteşem bir anne çıktı zaten. Şu anda annelik onun için en önemli şey. Gayet de iyi yapıyor. Onu öyle gördükçe saygım tekrar katlanıyor." demişti.