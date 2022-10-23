Sinem Kobal’ın kızı Lalin 2 yaşında! Doğum günü karesi anneanne Nuray Kobal’dan! Kenan İmirzalıoğlu ’Lalin anneye Leyla bana benziyor’ demişti

Eşi Sinem Kobal hakkında konuşan İmirzalıoğlu, "Sinem gayet iyi, içinden muhteşem bir anne çıktı zaten. Şu anda annelik onun için en önemli şey. Gayet de iyi yapıyor. Onu öyle gördükçe saygım tekrar katlanıyor." demişti.