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Hababam Sınıfı serisinin 'Çalışkan Ahmet'iydi... Ahmet Sezerel'in son halini görenleri şaşkına çevirdi!

Hababam Sınıfı serisinde 'Çalışkan Ahmet' karakterini canlandıran Ahmet Sezerel son zamanlarda büyük merak konusu olmuştu. 'Çalışkan Ahmet' rolüyle hafızalara kazınan Ahmet Sezerel'in doğum günü fotoğrafı olay oldu. Yaş gününü dostlarıyla birlikte kutlayan Hababam Sınıfı'nın 'Çalışkan Ahmet'i yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşkına çevirdi. İşte Hababam Sınıfı'nın 'Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel ve diğer ünlülerin şaşırtan değişimleri...

11.02.2020 00:10 - Son Güncelleme:
Hababam Sınıfı serisinin 'Çalışkan Ahmet'iydi... Ahmet Sezerel'in son halini görenleri şaşkına çevirdi!

Hababam Sınıfı serisinde Çalışkan Ahmet karakterine hayat veren Ahmet Sezerel, doğum günündeki fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı. 66. yaşını Bodrum'daki Torba Sanat Evi'nde dostlarıyla kutlayan Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel, yıllar içindeki değişimiyle şaşkına çevirdi.

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Hababam Sınıfı serisinin 'Çalışkan Ahmet'iydi... Ahmet Sezerel'in son halini görenleri şaşkına çevirdi!

Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel, oyunculuğa neden devam etmediğini de açıkladı. Sezerel, "Beni cezbeden bir senaryoyla karşılaşmadım. Her zaman kamera arkasında olmayı tercih ettim." ifadelerini kullandı.

Hababam Sınıfı serisinin 'Çalışkan Ahmet'iydi... Ahmet Sezerel'in son halini görenleri şaşkına çevirdi!

Hababam Sınıfın'daki rolüyle Yeşilçam'ın unutulmazları arasına giren Ahmet Sezerel'in doğum günündeki son hali dikkat çekti. İşte Ahmet Sezerel'in doğum gününden sosyal medyaya yansıyan o fotoğraf.

Hababam Sınıfı serisinin 'Çalışkan Ahmet'iydi... Ahmet Sezerel'in son halini görenleri şaşkına çevirdi!

Ahmet Sezerel'in 66. yaş günündeki kutlamadan çıkan fotoğraf sonrası, Yeşilçam ve günümüz ünlülerinin değişimleri merak konusu oldu. İşte ünlülerin yıllar içindeki değişimleri..

Hababam Sınıfı serisinin 'Çalışkan Ahmet'iydi... Ahmet Sezerel'in son halini görenleri şaşkına çevirdi!

Bülent Kayabaş

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