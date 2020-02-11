Hababam Sınıfı serisinin 'Çalışkan Ahmet'iydi... Ahmet Sezerel'in son halini görenleri şaşkına çevirdi!
Hababam Sınıfı serisinde 'Çalışkan Ahmet' karakterini canlandıran Ahmet Sezerel son zamanlarda büyük merak konusu olmuştu. 'Çalışkan Ahmet' rolüyle hafızalara kazınan Ahmet Sezerel'in doğum günü fotoğrafı olay oldu. Yaş gününü dostlarıyla birlikte kutlayan Hababam Sınıfı'nın 'Çalışkan Ahmet'i yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşkına çevirdi. İşte Hababam Sınıfı'nın 'Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel ve diğer ünlülerin şaşırtan değişimleri...
11.02.2020 00:10
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