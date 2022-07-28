Meğer kendisinden bile ünlüymüş! 3 kardeş benzerliği ile şaşkına çevirdi! Barış Arduç’un kardeşi abisinin tıpatıp aynısı!

Şimdilerde babalık heyecanı yaşayan yakışıklı oyuncu Barış Arduç eşi Gupse Özay ile birlikte bebeklerini kucaklarına alacakları günü bekliyor. Kiralık Aşk dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu son olarak Netflix'te yayınlanan Kulüp dizisiyle çok konuşuluyor. Sosyal medyada kardeşi Mert Arduç ile benzerliği ile gündeme gelen Barış Arduç'ın diğer kardeşi ile birbirlerine hiç benzememesi ise dikkat çekti. İşte 3 kardeşin sosyal medyayı sallayan fotoğrafları...