Meğer kendisinden bile ünlüymüş! 3 kardeş benzerliği ile şaşkına çevirdi! Barış Arduç'un kardeşi abisinin tıpatıp aynısı!
Önce Kiralık Aşk dizisi ile yıldızı parlayan Barış Arduç ardından Netflix için Kulüp dizisinde başrol oynadı. Televizyon ekranlarındaysa Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle izleyici karşısına çıktı.
28.07.2022 11:32 - Son Güncelleme: 28.07.2022 11:32
Şimdilerde babalık heyecanı yaşayan yakışıklı oyuncu Barış Arduç eşi Gupse Özay ile birlikte bebeklerini kucaklarına alacakları günü bekliyor. Kiralık Aşk dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu son olarak Netflix'te yayınlanan Kulüp dizisiyle çok konuşuluyor. Sosyal medyada kardeşi Mert Arduç ile benzerliği ile gündeme gelen Barış Arduç'ın diğer kardeşi ile birbirlerine hiç benzememesi ise dikkat çekti. İşte 3 kardeşin sosyal medyayı sallayan fotoğrafları...
Ekranların aranan yüzü haline gelen ünlü oyuncu Deliha filminde Gupse Özay ile Temmuz 2020'de nikah masasına oturdu.