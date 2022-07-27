Masterchef Barbaros'un son hali ağızları açık bıraktı! 100 günde değişti Masterchef 2020 yarışmacıları yorum yağdırdı: "Yuh bu nasıl değişim"
Masterchef Barbaros'un son hali ağızları açık bıraktı! 100 günde değişti Masterchef 2020 yarışmacıları Barbaros Yoloğlu'nun son halini görünce "Yuh bu nasıl değişim öyle?" , "Helal olsun azmin zaferi" , "Bravo aynen devam" yorumları yağdırdı. 'MasterChef Türkiye 2020'de hırslı yapısı ve çıkardığı başarılı tabaklarla ilk andan itibaren iddiasını ortaya koymuştu Barbaros Yoloğlu. Büyük finalde kaybeden Yoloğlu, yarışma sürecinde ve sonrasında aldığı kilolarla dikkat çekmişti. Son dönemde forma girmek için kendini spora veren MasterChef Barbaros, 100 günlük inanılmaz değişimini gözler önüne serdi.
MASTERCHEF BARBAROS 100 GÜNDE BAMBAŞKA BİRİ OLDU
Masterchef Barbaros'un son hali ağızları açık bıraktı! 100 günde değişti Masterchef 2020 yarışmacıları yorum yağdırdı.
"İYİ Kİ VARSINIZ"
Şefler Somer Sivrioğlu, Danilo Zanan ve Mehmet Yalçınkaya ile poz veren MasterChef yarışmacısı, "Altı ayın sonunda bir bitiş beklerken her seyin daha güçlü başlaması. Sizlerle beraber geçirdiğim sürecin sonunda kendimi bir metreyi aşamayan tırtılın kozadan çıktığı kelebek gibi hissediyorum. Kozamda geçirdiğim her an, her işte yanımızda oldunuz, önderlik ettiniz. Bir an olsun vazgeçmeden üzüntümüz ile üzülüp sevincimiz ile sevinç yaşadınız. İyi ki varsınız, iyi ki sizin gibi sadece şefler olarak değil bize aranızdaki arkadaşlıkla, dostlukla, bilgelikle işlediğiniz sanatınız ile bu büyük ailenin içinde yer verdiniz. Her şey icin sağ olun şeflerim, arkadaşlarım, abilerim" ifadelerini kullanmıştı.